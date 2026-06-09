Губернаторы вновь поведут единороссов на выборы в заксобрания

Решение о том, кто возглавит список на выборах в законодательное собрание, принимается региональным отделением и генеральным советом партии и, конечно же, самим губернатором, говорит Перминов. По его словам, есть несколько ключевых факторов, определяющих итоговую конфигурацию: является ли высшее должностное лицо секретарем регионального отделения партии; социологические данные, общественные запросы, локальный контекст, а также вариативность и доверие.