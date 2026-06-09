Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 082,53-1,42%RGBI118,53-0,54%CNY Бирж.10,706-1,51%IMOEX2 517,64-1,69%RGBITR782,47-0,44%
Главная / Политика /

Губернаторы вновь поведут единороссов на выборы в заксобрания

Для глав субъектов это и референдум о доверии, и мандат на контроль за кампанией
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Общую часть партийных списков «Единой России» (ЕР) на выборах в заксобрания там, где она предусмотрена региональным законодательством, вновь возглавят губернаторы, обратили внимание «Ведомости». Впрочем, императивного требования на партийном уровне к главам регионов участвовать в избирательных кампаниях нет и формат участия лидеров всегда индивидуален, прагматичен и направлен на достижение максимального результата для жителей конкретного региона, сказал «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов (ЕР).

Единороссов на выборы в региональные парламенты поведут, в частности, губернаторы Ленинградской и Псковской областей Александр Дрозденко и Михаил Ведерников, Алтайского края Виктор Томенко, глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор Московской области Андрей Воробьев будет лидером списка ЕР на выборах как в заксобрание, так и в Госдуму (подмосковная региональная группа), глава Курской области Александр Хинштейн заявил в Max 2 июня, что принял предложение возглавить партийный список на выборах в нижнюю палату парламента.

Про выборы депутатов Курской областной думы, которые также пройдут в единый день голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября, Хинштейн пока умолчал. Политолог Владимир Слатинов уверен в том, что глава региона возглавит список и на выборах в заксобрание: «У него довольно высокий рейтинг и довольно высокий уровень поддержки». По мнению эксперта ЕР, выгодна «такая коллаборация».

Зачем нужны губернаторские праймериз «Единой России»

Политика

Список ЕР на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга возглавил спикер регионального парламента Александр Бельский. Губернатор Александр Беглов на выборах 2024 г. показал худший результат среди избиравшихся в ту кампанию (59,8% голосов).

Решение о том, кто возглавит список на выборах в законодательное собрание, принимается региональным отделением и генеральным советом партии и, конечно же, самим губернатором, говорит Перминов. По его словам, есть несколько ключевых факторов, определяющих итоговую конфигурацию: является ли высшее должностное лицо секретарем регионального отделения партии; социологические данные, общественные запросы, локальный контекст, а также вариативность и доверие.

«В ряде случаев, исходя из тактических соображений, графика реализации масштабных инфраструктурных проектов, фокус внимания губернатора может быть смещен. В этом случае список могут возглавить яркие лидеры партии, общественного мнения, доказавшие свою эффективность в ходе предварительного голосования», – сказал сенатор «Ведомостям».

В некоторых субъектах общие части партсписков на региональных выборах не предусмотрены законодательством. К примеру, 28 января заксобрание Вологодской области упразднило головную часть списков, что автоматически освободило губернатора Георгия Филимонова от необходимости участвовать в кампании в качестве паровоза. В 2024 г. он показал второй с конца результат на губернаторских выборах после Беглова (62,3% голосов).

Неожиданные победы и поражения на праймериз «Единой России»

Политика / Демократия

Технология, при которой губернатор возглавляет список ЕР на выборах, имеет свои риски, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков: «Если партия получает результат ниже ожиданий, его уже трудно списать только на непопулярность отдельных кандидатов или федерального бренда – он автоматически становится оценкой губернаторской команды».

В условиях большой федеральной кампании партия делает ставку на губернаторов как на главных политических операторов на местах, а те, в свою очередь, используют выборы в заксобрания как способ подтвердить мандат доверия и собрать под себя будущую парламентскую опору, добавил эксперт.

Возвращение к старой доброй технологии электоральных паровозов отражает желание большего контроля за результатами кампании со стороны глав регионов, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Эта техника для развития партийной политики как была, так и остается ограничивающим фактором: дополнительный референдум о доверии губернатору провести проще, чем конкурентную кампанию партийных идей», – отметил он.

В ходе ЕДГ-2026 пройдут выборы депутатов 39 региональных легислатур. Годом ранее списки ЕР на выборах в заксобрания не вели главы Костромской и Курганской областей Сергей Ситников и Вадим Шумков, а также Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Читайте также:Эксперты отвели главам регионов роль «замедлителей» избирательной кампании
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь