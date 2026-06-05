Зачем нужны губернаторские праймериз «Единой России»Они не вызывают интереса у избирателей, но позволяют рано начать кампанию
В регионах начались праймериз «Единой России» (ЕР) по определению кандидатов в губернаторы. В единый день голосования 20 сентября пройдут прямые выборы глав восьми субъектов. Руководители трех из них – в статусе врио (Белгородской, Брянской и Тверской областей).
Губернаторские праймериз в отличие от депутатских проводятся по третьей, закрытой, модели – на них не голосуют простые избиратели, кандидат определяется президиумом регионального политсовета по итогам встреч с секретарями не менее 75% местных и первичных отделений партии.
На данный момент из восьми инкумбентов начал участие в праймериз врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Его номинальным оппонентом стал секретарь местного отделения ЕР Белгорода, председатель горсовета Вадим Радченко. 2 июня оба участника праймериз встретились с партактивом в Прохоровском и Яковлевском округах. «Александр Михайлович и Вадим Витальевич рассказали о своем жизненном и трудовом пути, а также поделились программными тезисами и ответили на вопросы партийцев», – говорится в сообщении в Telegram-канале регионального отделения ЕР.
По итогам двух встреч Шуваев и Радченко пообщались с порядка 1000 секретарей местных и первичных организаций Белгородской области из всех 22 муниципалитетов. Кандидат в губернаторы будет определен президиумом регионального политсовета ЕР после назначения областной думой выборов. После согласования кандидатуры президиумом генсовета ЕР (к моменту согласования кандидат должен иметь статус сторонника или члена партии) она вносится на конференцию регионального отделения партии для выдвижения на должность губернатора, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии.
Разница в публичности между депутатскими и губернаторскими праймериз – это не вопрос «закрытости», это принципиальное различие в самой природе и архитектуре власти, говорит сенатор Сергей Перминов. По его словам, депутатские праймериз обязаны быть максимально массовыми и открытыми, потому что парламент по определению является срезом общества. «Губернаторские же праймериз – это отбор кандидатов на позиции «командующих» ключевыми регионами страны. Здесь во главе угла стоит не популизм, а управленческая зрелость, технократическая состоятельность и консолидация элит», – сказал он «Ведомостям».
Где пройдут прямые выборы губернаторов
Губернаторские праймериз действительно нельзя понимать как классические конкурентные выборы: они не про интригу, а про настройку машины перед основным голосованием, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Для обычного избирателя такая процедура часто выглядит формальностью – интриги нет, результат в целом предсказуем, массового интереса она не вызывает. Но это не значит, что праймериз совсем бессмысленны. Их функция другая. Это не столько выбор кандидата, сколько политическая легитимация уже принятого или почти принятого решения», – сказал он «Ведомостям».
По словам Гращенкова, для губернатора такая процедура – это еще и ранний старт кампании: «Можно выйти к активу, собрать повестку, протестировать лозунги, показать связь с партией власти и одновременно продемонстрировать федеральному центру, что регион контролируем, команда собрана, рисков раскола нет».
Во всей модели праймериз есть великий элемент инерционности: в прошлые годы делали, так же делаем и сейчас, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, сейчас эта процедура «довольно загадочная и малопродуктивная», но инерция срабатывает.
От губернаторских праймериз не принято ждать каких-либо сюрпризов, поскольку на них всегда есть заведомый лидер, отмечает политолог Ростислав Туровский. В противном случае праймериз могли бы обнажить расколы в региональных элитах, но рисковать, бросив губернатору перчатку, никто не станет, продолжает он.
Теоретически праймериз, по словам эксперта, могут быть использованы губернатором для продвижения своей публичной программы и общения с избирателями, т. е. для сильного старта кампании, но и это происходит не всегда. «В итоге губернаторские праймериз превращаются в малозаметное событие, особенно на фоне более бурных процессов на парламентских праймериз, хотя в публичной сфере главы регионов могли бы [больше] использовать праймериз в интересах своей кампании», – заключил Туровский.