Зачем нужны губернаторские праймериз «Единой России»

Губернаторские праймериз действительно нельзя понимать как классические конкурентные выборы: они не про интригу, а про настройку машины перед основным голосованием, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Для обычного избирателя такая процедура часто выглядит формальностью – интриги нет, результат в целом предсказуем, массового интереса она не вызывает. Но это не значит, что праймериз совсем бессмысленны. Их функция другая. Это не столько выбор кандидата, сколько политическая легитимация уже принятого или почти принятого решения», – сказал он «Ведомостям».