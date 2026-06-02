Эксперты отвели главам регионов роль «замедлителей» избирательной кампании

После единого дня голосования в фокусе внимания могут быть как минимум губернаторы, чей срок полномочий заканчивается в 2027 г., как было с Гладковым и Меликовым, считает эксперт. Как минимум это Владимирская область и Карелия, как максимум – еще несколько губернаторов-середняков, сказал Виноградов. После выборов откроется окно для ротации, согласен Гращенков, но массового «губернаторопада» в октябре-ноябре вряд ли стоит ожидать. По его словам, скорее возможна очередная «точечная волна» – по тем регионам, где будут слабые электоральные результаты, сильные внутриэлитные конфликты, социальные провалы или накопленная усталость от главы.