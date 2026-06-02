Эксперты отвели главам регионов роль «замедлителей» избирательной кампании

Эксперты отвели главам регионов роль «замедлителей» избирательной кампанииПеред осенними выборами фиксируется повышение устойчивости губернаторского корпуса
Накануне выборов в Госдуму и 39 региональных парламентов можно зафиксировать общее повышение устойчивости губернаторского корпуса – сейчас ни один из руководителей субъектов не входит в «красную зону» высокого риска отставки. Об этом говорится в 22-м рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленном «Минченко консалтингом». Перед осенней кампанией федеральный центр не стал прибегать к массовой ротации, чтобы не усложнять внутриполитическую ситуацию, а провел лишь точечные замены губернаторов, отмечают эксперты.
В Дагестане руководителя региона Сергея Меликова в мае сменил в качестве врио бывший председатель верховного суда республики Федор Щукин, а правительство возглавил экс-заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Рамазанов. Свои посты в мае также оставили главы Белгородской области Вячеслав Гладков и Брянской области Александр Богомаз. Их в статусе врио сменили бывший замглавы Иркутской области, выпускник программы «Время героев» Александр Шуваев и экс-председатель правительства ЛНР, выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук соответственно.
Эти кадровые решения подчеркивают, в частности, снижение влияния на устойчивость глав фактора недавних губернаторских выборов. Об этом говорит отставка Богомаза, который не успел отработать и года в рамках своей третьей каденции, отмечают авторы доклада. В приграничных регионах видна попытка протестировать разные модели антикризисного управления, считают эксперты. Назначение Шуваева в Белгород – это эксперимент по назначению военного генерала без длительного управленческого опыта в наиболее обстреливаемый регион ЦФО, полагают в «Минченко консалтинге». Ковальчук в Брянске – ставка на технократическую модель.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в целом согласен с выводами «Минченко консалтинга». По его мнению, логика федерального центра заключается не в том, чтобы массово менять губернаторов, а в том, чтобы заморозить лишние риски до выборов. «Любая отставка губернатора – это не только кадровое решение, но и новая кампания, новая борьба элит, переформатирование балансов, иногда открытие старых конфликтов. Перед выборами в Госдуму власти это не нужно», – сказал он «Ведомостям».
Предположительное снижение целевого показателя явки на выборы в Госдуму с 55 до 50% может говорить о том, что именно на плечи губернаторов ляжет задача «деполитизации» предвыборной повестки. Ключевой момент этого процесса – перевод кампании в социально-хозяйственную плоскость, на темы комфортной среды, местного развития и т. д., отмечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Перед властью стоит, скажем так, задача замедления темпов избирательной кампании. Потому что чем больше политизация, тем больше набирают оппозиционные партии», – сказал он «Ведомостям».
Губернаторов можно назвать «успокоителями» повестки или, точнее, диспетчерами тревожности, считает Гращенков. Их главная задача на ближайшие месяцы – провести кампанию максимально спокойно, без перегрева. Для этого федеральную повестку нужно «приземлить», увести в локальный язык: дороги, школы, медицина, благоустройство, поддержка семей, комфортная городская среда. У губернаторов перед выборами много задач – общий знаменатель можно охарактеризовать как сохранение общественно-политической стабильности, рассуждает политконсультант Игорь Чересиз. «Это не так просто, учитывая усталость и нарастающую тревожность избирателей, непростое экономическое состояние в ряде регионов, рост цен. Если коротко – управлять региональной экономикой в условиях снижения бюджетных возможностей и при этом не злить избирателей, не провоцировать усиление протестных настроений», – говорит он.
По мнению эксперта, федеральная кампания с ожидаемой явкой в районе 50% – это само по себе мощный фактор политизации и регионам нужен скорее «политический магний» – то, что руководство внутриполитического блока называет «психотерапевтической кампанией». От губернаторов ожидают, что они не станут нагнетать, усложнять, будут искать решения проблем, а не становиться ими, отмечает Чересиз.
Сложно сказать, что для губернаторов сейчас нет риска увольнения, в «красной зоне» всегда 5–10 из них, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но в разгаре кампании снимать кого-то несвоевременно, так как можно дестабилизировать аппарат, сконцентрировавшийся на подготовке к выборам, подчеркивает он.
После единого дня голосования в фокусе внимания могут быть как минимум губернаторы, чей срок полномочий заканчивается в 2027 г., как было с Гладковым и Меликовым, считает эксперт. Как минимум это Владимирская область и Карелия, как максимум – еще несколько губернаторов-середняков, сказал Виноградов. После выборов откроется окно для ротации, согласен Гращенков, но массового «губернаторопада» в октябре-ноябре вряд ли стоит ожидать. По его словам, скорее возможна очередная «точечная волна» – по тем регионам, где будут слабые электоральные результаты, сильные внутриэлитные конфликты, социальные провалы или накопленная усталость от главы.
«Логика будет не карательная, а подготовительная – перестроить региональный контур уже под следующий политический цикл», – заключил эксперт.