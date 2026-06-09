Как партии будут мобилизовывать избирателей на трехдневное голосование

Как появилось трехдневное голосование

Впервые оно было введено для голосования по поправкам в Конституцию в 2020 г. как временная мера в связи с коронавирусом (с 25 июня по 1 июля). После этого возможность применения такого формата в ЕДГ была узаконена Госдумой 21 июля 2020 г. Многодневное голосование было апробировано в ходе региональных кампаний 2020 г., а после на федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 г.