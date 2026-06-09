Как партии будут мобилизовывать избирателей на трехдневное голосование

Как партии будут мобилизовывать избирателей на трехдневное голосованиеОдним из самых важных мотивов станут привычки электората, считают эксперты
Парламентские партии выстраивают стратегии мобилизации своих сторонников к выборам в Госдуму. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова говорила в конце мая, что голосование, скорее всего, пройдет в три дня – 18–20 сентября. Как минимум две думские силы буду призывать избирателей голосовать в воскресенье, 20-го числа, выяснили «Ведомости».
«Новые люди» (НЛ) выступают за то, что трехдневное голосование избыточно, поэтому партия будет призывать своих избирателей голосовать в финальный день выборов, сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции НЛ Владислав Даванков. «Но главное – чтобы в этот раз люди в любом случае пришли и отдали свой голос за любую из партий», – отметил он.
У коммунистов в текущем электоральном цикле будет применяться комплексный подход, говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Во-первых, партия будет призывать избирателей не игнорировать выборы и поднимать явку «хоть тушкой, хоть чучелом», ведь бойкот голосования создает базу для возможных манипуляций, уверен он.
Во-вторых, КПРФ будет настаивать на том, чтобы при возможности граждане голосовали в воскресенье, ведь так коммунисты смогут гарантировать, что «голос не пропадет», подчеркнул Обухов. Коммунисты традиционно с начала введения трехдневного голосования выступают против него, агитируя идти на участки в последний день.
Глава «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов в интервью «Ведомостям» 13 мая говорил, что партия относительно 2021 г. меняет стратегию обращения к избирателям по этому вопросу: «Мы, чтобы вы тоже понимали, пять лет назад призывали: «Так, стоп, ребята, приходите в последний день из трех, в воскресенье, на избирательные участки». Сейчас мы меняем конфигурацию. Мы говорим: «Ребята, давайте [голосовать]!».
Как появилось трехдневное голосование
Представитель пресс-службы партии уточнил «Ведомостям», что СР поддерживает как избирателей, принявших решение о традиционном способе голосования, так и граждан, выбравших дистанционное электронное голосование (ДЭГ), вне зависимости от дней выборов.
Для «Единой России» (ЕР) каждый день «абсолютно равноценен», поэтому партия рекомендует избирателям выбирать любой удобный для них, сказал «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов (ЕР). По его мнению, рассредоточение потоков на участках обеспечивает максимальный контроль со стороны наблюдателей, прозрачность процедуры, а в приграничных районах обеспечивает дополнительную безопасность избирателей.
ЛДПР будет агитировать голосовать избирателя так, как ему удобно, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь председателя ЛДПР Элеонора Кавшар. «Нам важен голос, а не день и формат, как его отдадут», – отметила она. Перед выборами в 2021 г., во время пандемии коронавируса, основатель партии Владимир Жириновский настаивал на том, чтобы избиратели голосовали с помощью ДЭГ, не создавая при этом скопления на участках.
Когда ЕР заявляет о том, что в партии не отдают предпочтения отдельным дням, она лукавит, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. У ЕР ударный день – пятница, а в субботу и воскресенье они добирают тех, кто не проголосовал, а его ждали, говорит эксперт.
Оппозиционным партиям важно учитывать, что голосование только в третий день лишает их возможности полноценно мобилизовать свой электорат, обращает внимание заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. «Если фиксировать только третий день, меньше вероятности, что все избиратели дойдут: кому-то неудобно, кто-то не успеет. Достаточно рискованная стратегия», – сказал он «Ведомостям».
Вне зависимости от политических предпочтений более возрастной электорат предпочитает голосовать по старинке – в воскресенье, а более молодой – в рабочий день или дистанционно, чтобы не тратить время в выходные, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Это касается и ситуативных избирателей, за которых идет основная борьба в финальной части кампании, добавил он.
Максимальный же бонус от мобилизации и пригласительной кампании получат те партии, которые учитывают предпочтения и привычки избирателей, особенно из базовых групп поддержки, заключил эксперт.