Памфилова предупредила о сложностях на выборах из-за усталости общества
Предстоящие выборы в сентябре будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на совещании Центризбиркома с комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.
По словам главы ЦИК, в обществе накопилась усталость, присутствуют элементы разочарования и депрессивные настроения, что делает политическую атмосферу более напряженной. «Сейчас как никогда у людей обострено чувство справедливости, обострено чувство, когда очень болезненно реагируют на разного рода невнимательность, бюрократизм», – отметила Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).
Она также заявила, что Центризбирком ожидает определенных сложностей в ходе избирательной кампании. По ее словам, многие политические партии «подустали быть хорошими», что также может сказаться на ходе выборов.
В единый день голосования в 2026 г. ожидается «масштабная» избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. 27 мая Памфилова заявила, что выборы депутатов Госдумы будут сложнейшей избирательной кампанией за последние годы. Само голосование, по ее словам, будет проходить в течение трех дней и начнется, предположительно, 20 сентября. Точную дату начала выборов назначит президент своим указом не позднее 21 июня.