ЦИК назвал число впервые голосующих на выборах в Госдуму россиян

В единый день голосования в 2026 г. ожидается «масштабная» избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. 27 мая Памфилова заявила, что выборы депутатов Госдумы будут сложнейшей избирательной кампанией за последние годы. Само голосование, по ее словам, будет проходить в течение трех дней и начнется, предположительно, 20 сентября. Точную дату начала выборов назначит президент своим указом не позднее 21 июня.