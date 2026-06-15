ЦИК назвал число впервые голосующих на выборах в Госдуму россиян
Более 1,6 млн граждан России смогут впервые принять участие в голосовании на выборах в единый день голосования в 2026 г., сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на совещании ЦИК с комитетом Совета Федерации по регламенту, посвященном выборам.
«В этом году у нас, несмотря на демографическую яму, больше чем 1,6 млн молодых людей потенциально могут впервые прийти на избирательные участки», – сказала Памфилова, (цитата по «РИА Новости»).
В единый день голосования в 2026 г. ожидается «масштабная» избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. 27 мая Памфилова заявила, что выборы депутатов Госдумы будут сложнейшей избирательной кампанией за последние годы. Само голосование, по ее словам, будет проходить в течение трех дней и начнется, предположительно, 20 сентября. Точную дату начала выборов назначит президент своим указом не позднее 21 июня.