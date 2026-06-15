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Памфилова призвала россиян «не роптать» из-за перебоев с интернетом на выборах

Ведомости

Возможные перебои с интернетом и связью в регионах допустимы ради безопасности. Нужно правильно расставлять приоритеты, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии, говоря о проведении онлайн-голосования на предстоящих выборах.

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей», – сказала глава ЦИК (цитата по ТАСС).

По словам Памфиловой, комиссии уже умеют проводить дистанционное электронное голосование в таких условиях. На участках установят дополнительные точки Wi-Fi.

Председатель ЦИК также сообщила, что в единый день голосования в 2026 г. более 1,6 млн граждан России смогут впервые принять участие в выборах.

В единый день голосования в 2026 г. планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. 27 мая Памфилова заявляла, что выборы депутатов Госдумы станут сложнейшей избирательной кампанией за последние годы. Само голосование, по ее словам, будет проходить в течение трех дней и, предварительно, начнется 20 сентября. Точную дату начала выборов назначит президент своим указом не позднее 21 июня.

27 мая «Ведомости» писали, что ключевыми интригами предстоящих выборов в Госдуму остаются борьба за второе место после «Единой России» и возможность прохождения в парламент новой политической силы. Об этом заявлял директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. По его данным, последней новой партией в Госдуме стали «Новые люди», созданные за полтора года до выборов 2021 г.

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