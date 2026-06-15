Памфилова призвала россиян «не роптать» из-за перебоев с интернетом на выборах

27 мая «Ведомости» писали, что ключевыми интригами предстоящих выборов в Госдуму остаются борьба за второе место после «Единой России» и возможность прохождения в парламент новой политической силы. Об этом заявлял директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. По его данным, последней новой партией в Госдуме стали «Новые люди», созданные за полтора года до выборов 2021 г.