Как близкие к Кремлю эксперты оценивают повестку думской кампании

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал, что они проанализировали выступления Владимира Путина на последних 12 съездах партии, чтобы понять, какие смысловые блоки являются приоритетными, поскольку речи президента на съездах формируют смысловую рамку на будущее. По его словам, анализировались наиболее часто повторяемые президентом слова на съездах и смысловые конструкции, причем за три временных промежутка. Общий каркас выступлений президента на съездах связан со страной, людьми, развитием, поддержкой и социальными обязательствами. В период 2011–2016 г. была связка «Россия, партия, граждане, страна и люди», «Единая Россия» же описывалась как политическая сила, отвечающая за парламентское большинство, за социальные обязательства, доходы, налоги, антикризисную устойчивость. В период 2016–2020 гг. партия чаще воспринималась президентом как устойчивый электоральный институт и как носитель политического курса на устойчивость и преемственность. За период же 2021–2026 гг. в словах президента усиливается блок с темами суверенитета, безопасности, единства. Что касается недавнего съезда «Единой России», то Чеснаков напомнил слова президента о такой ценности, как свобода, которую тот поставил рядом с суверенитетом. «Мне кажется, это чрезвычайно важно, потому что свобода в самом широком смысле этого слова впервые так рельефно и ярко прозвучала в выступлении президента», – сказал Чеснаков.