Как близкие к Кремлю эксперты оценивают повестку думской кампании

Как близкие к Кремлю эксперты оценивают повестку думской кампанииПолитологи подвели итоги первых предвыборных съездов партий
Нынешняя кампания по выборам в Госдуму проходит в необычных для России условиях. Как сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на прошедшем 28 июня съезде партии, она впервые проходит «в условиях военного времени». Это и будет повесткой предстоящих двух с половиной месяцев перед выборами. Об этом на круглом столе в Фонде развития гражданского общества заявил руководитель фонда Константин Костин. Вопросы, касающиеся прилетов дронов, топлива, цен и других тем, будут ставить все избиратели всем партиям, а традиционные вопросы, возникающие перед выборами о социальной сфере, благоустройстве и т.д., в этот раз уйдут на второй план, считает Костин. По его мнению, это развернет заочную дискуссию между парламентскими партиями.
Уже у четырех из пяти состоялись предвыборные съезды. Съезд осталось провести лишь «Справедливой России». Сейчас за два с половиной месяца до выборов число россиян, у которых тревожные настроения, больше тех, у кого есть социальный оптимизм, – и такая ситуация, вероятно, сохранится до выборов, сказал Костин. По его словам, еще одной характеристикой кампании в военное время будут участники специальной военной операции, которые вошли в предвыборные списки всех партий. Кроме того, замедлится переход к новой стилистике избирательных кампаний, считает эксперт. Новые технологии будут использоваться, но их влияние не окажется таким высоким, как ожидалось ранее, а партии в ходе кампании будут делать ставку и на традиционные виды агитации, полагает Костин. «Очевидно также, что стратегия всех кампаний основных игроков будет выстраиваться «все против «Единой России», что во многом определит внимание политического класса к списку партии, ее кампании и идеологии», – резюмировал он.
Сенатор от «Единой России» Сергей Перминов напомнил, что на съезде партия выставила список кандидатов, который возглавляет пятерка – министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин. Также партия сформировала 57 региональных групп, причем в число кандидатов вошли 55 глав регионов. Перминов говорит, что участие глав регионов гарантирует реализацию программных документов, с которыми партия идет на выборы. Всего «Единая Россия» выставила 225 кандидатов по одномандатным округам и 390 кандидатов по единому избирательному списку. В списке 78 участников специальной военной операции. Еще 220 кандидатов в списках – это действующие депутаты Госдумы. Основной целью «Единой России» является формирование фракции политического большинства с легитимным результатом, сказал сенатор.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сформулировал пять вопросов, которые возникают к ходу избирательной кампании. Первый касается «масштаба ожиданий» от нее – придут ли люди на выборы, чтобы «поставить власти лайк или сделать ей больно», или проигнорируют выборы. Второй –о «масштабе обещаний»: действительно ли все сложные решения отложили на поствыборный период и что тогда будет после выборов. Третий вопрос касается «масштаба дискомфорта», то есть как трансформируются привычные услуги, сервисы и т. д. Еще одним вопросом, по мнению Виноградова, является то, каким будет «масштаб забвения»: насколько быстро из повестки будут исчезать острые темы. «Пока все плохое забывается быстрее, чем хорошее». И последний вопрос будет касаться «масштаба молчания» – будет ли расти зазор между публичной повесткой и социальной, добавляет эксперт.
Виноградов также сказал о вызовах, которые стоят перед партиями в ходе кампании. По его мнению, у «Единой России» – это контраст между их слоганом «Есть результат» и размытостью самого результата. Перед КПРФ стоит вопрос «шатать ли повестку или нет», «Новые люди» должны задуматься о том, «говорить ли избирателям, что они уже были в Думе», а у «Справедливой России» и ЛДПР – «как ярко участвовать в кампании, не показывая субъектности», сказал эксперт.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал, что они проанализировали выступления Владимира Путина на последних 12 съездах партии, чтобы понять, какие смысловые блоки являются приоритетными, поскольку речи президента на съездах формируют смысловую рамку на будущее. По его словам, анализировались наиболее часто повторяемые президентом слова на съездах и смысловые конструкции, причем за три временных промежутка. Общий каркас выступлений президента на съездах связан со страной, людьми, развитием, поддержкой и социальными обязательствами. В период 2011–2016 г. была связка «Россия, партия, граждане, страна и люди», «Единая Россия» же описывалась как политическая сила, отвечающая за парламентское большинство, за социальные обязательства, доходы, налоги, антикризисную устойчивость. В период 2016–2020 гг. партия чаще воспринималась президентом как устойчивый электоральный институт и как носитель политического курса на устойчивость и преемственность. За период же 2021–2026 гг. в словах президента усиливается блок с темами суверенитета, безопасности, единства. Что касается недавнего съезда «Единой России», то Чеснаков напомнил слова президента о такой ценности, как свобода, которую тот поставил рядом с суверенитетом. «Мне кажется, это чрезвычайно важно, потому что свобода в самом широком смысле этого слова впервые так рельефно и ярко прозвучала в выступлении президента», – сказал Чеснаков.
Происходит трансформация институтов и Госдума не является исключением, полагает руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук. В новом созыве нижней палаты сохранится пять фракций, но может измениться структура комитетов за счет большого числа участников спецоперации, молодых депутатов, добавляет он. Каждая партия в ходе кампании будет опираться на тех кандидатов в своих списках, которые дают им наибольшую электоральную прибавку, полагает эксперт.
Нынешние вызовы не ограничивают доминирование «Единой России» на выборах, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Он напомнил, что сейчас по ФОМ рейтинг «Единой России» 35%, тогда как перед выборами в Госдуму 2021 г. в это же время рейтинг партии был 31%. По его мнению, партии парламентской оппозиции ведут «нишевые кампании» и их поддержка не характеризуется значительной динамикой. Социология показывает лишь незначительные колебания в пределах статистической погрешности, считает он. У «Единой России» сейчас сформирована ассоциация с президентом, что гарантирует партии победу на выборах, говорит эксперт, напоминая удачный с его точки зрения предвыборный плакат на съезде партии «Быть за Путина – базовый минимум». Что касается списка партии на выборах, то Лавров и Собянин во главе характеризуют важность международной повестки и развитие регионов России соответственно. Среди основных тяжеловесов во главе региональных групп – вице-премьер Юрий Трутнев, секретарь генсовета партии Владимир Якушев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, перечисляет Орлов. Губернаторы же во главе групп являются «точками системной ответственности», добавил он.