«Единая Россия» более чем наполовину обновила список кандидатов по округам

«Единая Россия» более чем наполовину обновила список кандидатов по округамНа выборы в Госдуму партия власти выставила много новых людей по сравнению с 2021 годом
«Единая Россия» впервые после возвращения смешанной системы выборов в Госдуму, которая произошла в 2014 г., выставила кандидатов по всем 225 одномандатным округам на выборы. По подсчетам «Ведомостей», из 198 округов, в которых на выборах 2021 г. выиграли кандидаты от «Единой России», примерно в 110 могут смениться одномандатники. Большая часть из этих одномандатников – впервые избираются в Госдуму, некоторые – в 2021 г. шли по региональным группам. Таким образом партия может сменить примерно 55% одномандатников.
Как поменялся список
В некоторых крупных регионах сильно обновится состав одномандатников. В Москве сейчас 16 округов, в девяти из них будут новые депутаты. В Санкт-Петербурге восемь округов, единороссы выставляют кандидатов в шести (Северо-Восточный и Юго-Восточный согласованы под эсера Елену Драпеко и самовыдвиженца Оксану Дмитриеву), из них три новых кандидата – к примеру, по Восточному округу идет тренер по дзюдо Михаил Рахлин.
В Башкирии могут поменяться трое из пяти партийных одномандатников (всего округов шесть, раньше по Нефтекамскому округу шел член фракции ЛДПР Рифат Шайхутдинов). К примеру, по Благовещенскому округу партия не выдвинула депутата трех последних созывов Рафаэля Марданшина, вместо него – депутат курултая Юлай Идрисов. Из трех крымских депутатов могут смениться двое, в том числе по Керченскому округу Константина Бахарева заменили на мэра Ялты Янину Павленко. Из пяти округов в Нижегородской области могут поменяться депутаты в четырех.
Такая же ситуация и в Ростовской области – из пяти округов свой мандат может сохранить лишь Екатерина Стенякина в Усть-Донецком округе, в остальных новые кандидаты. Партия не выдвинула в том числе депутата двух созывов Антона Гетту.
В четырех из семи округов Свердловской области также поменяются одномандатники, свою кандидатуру на праймериз в Госдуму на этот раз не выставлял биатлонист Антон Шипулин (участвовал в праймериз в заксобрание). В четырех округах из пяти, где партия выставляет кандидатов в Челябинской области (Коркинский округ согласован под эсера Валерия Гартунга), также новые кандидаты, праймериз проиграл в том числе депутат трех созывов Владимир Бурматов. В Архангельской, Вологодской, Кировской, Курской областях по два округа – там сменятся все одномандатники.
Сохранятся же все одномандатники, к примеру, в Ленинградской и Новосибирской областях. В девяти округах Краснодарского края появятся лишь три новых одномандатника, остальные – прежние. В Татарстане обновление тоже небольшое – из семи одномандатников сменятся двое, в том числе вместо депутата последних пяти созывов Ильдара Гильмутдинова единороссы выставили первого замгендиректора технополиса «Химград» Алексея Грушина. Небольшие изменения и в Московской области – на 12 округов у области будет четыре новых одномандатника.
Из четырех одномандатников на Ставрополье новых двое. Партия не включила в список замруководителя фракции, депутата последних трех созывов Ольгу Тимофееву.
Некоторые из депутатов на этих выборах избираются в других округах, правда, в тех же регионах: Иван Лоор идет вместо Славгородского в Бийском в Алтайском крае, Ирина Ивенских – вместо Кудымкарского в Кунгурском в Пермском крае, Ольга Казакова – вместо Кавминводского в Ставропольском, Игорь Руденский – вместо Пензенского в Лермонтовском и др. Некоторые депутаты кроме округов сменили и регионы: Бадма Башанкаев вместо Калмыцкого округа идет по Еврейскому, Алена Аршинова, избиравшаяся по списку в Чувашии, Нижегородской и Рязанской областях, – по Тверскому.
Часть депутатов вместо списка теперь идет по округам: Виктор Кидяев (шел по списку в Саратовской области в 2021 г.) – в Мордовском, Василий Пискарев (был по списку в Мордовии) – в Курском и др. В трех округах Дагестана кандидатами стали бывшие списочники, вроде Нурбаганда Нурбагандова по Буйнакскому и Хизри Абакарова по Дербентскому округам. Есть и обратная «миграция» – Николай Валуев, представлявший Брянский округ, идет теперь по списку в Санкт-Петербурге.
Первый раз за долгое время от партии, а не самовыдвиженцем идет по Адыгейскому округу Владислав Резник – многолетний член фракции единороссов.
Как и в прошлые годы, под часть сильных депутатов парламентской оппозиции «Единая Россия» выставила непроходных кандидатов: в Марийском округе идет Сергей Казанков, в Москаленском – Олег Смолин, в Тольяттинском – Леонид Калашников (все КПРФ), в Канашском – Анатолий Аксаков, Коркинском – Валерий Гартунг (все «Справедливая Россия») и др.
Что поменялось из-за перенарезки
Из-за перенарезки округов, которая учитывает уменьшение и увеличение населения субъектов России (а в 2022 г. к ней присоединились новые субъекты), часть регионов потеряла одномандатные округа, другие – получили дополнительные. По одному округу потеряли Алтайский и Забайкальский края, Волгоградская, Воронежская, Ростовская, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области. По одному дополнительному округу появилось в Москве и области, Краснодарском крае, а также в новых субъектах. На последние пришлось семь округов: три – в ДНР, два – в ЛНР, по одному – в Херсонской и Запорожской областях.
В Москве партия по новому Солнцевскому округу выставила члена Мосгоризбиркома Евгения Андриенко, в Московской области по Мытищинскому округу – лыжника Александра Легкова (также включен в региональную группу по области). В Краснодарском крае по новому Юго-Западному округу идет секретарь одной из краснодарских первичек Галина Головченко.
В ДНР по Макеевскому округу выдвинута военкор Ирина Куксенкова, в Донецком округе – депутат Госдумы Александр Бородай, в Горловском – замдиректора «Импэкс-Дона» Сергей Макаров. Не исключено, что последний является «техническим» кандидатом, а округ получит кто-то из кандидатов парламентской оппозиции. В Луганском округе единороссы выставили зампреда Народного совета ЛНР Дениса Колесникова, в Алчевском – также депутата совета Ивана Санаева. В Запорожской области кандидат партии по округу – бывший зампред Счетной палаты Крыма Алексей Тихомиров, в Херсонской – первый вице-спикер облдумы Елена Дмитрук.
Кандидатов партии определяет прежде всего предварительное голосование, напоминает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Но тем не менее его результаты в значительной степени зависят от внутриэлитной конфигурации в регионах и от позиции и поддержки основных региональных игроков».