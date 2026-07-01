«Единая Россия» более чем наполовину обновила список кандидатов по округам

Из-за перенарезки округов, которая учитывает уменьшение и увеличение населения субъектов России (а в 2022 г. к ней присоединились новые субъекты), часть регионов потеряла одномандатные округа, другие – получили дополнительные. По одному округу потеряли Алтайский и Забайкальский края, Волгоградская, Воронежская, Ростовская, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области. По одному дополнительному округу появилось в Москве и области, Краснодарском крае, а также в новых субъектах. На последние пришлось семь округов: три – в ДНР, два – в ЛНР, по одному – в Херсонской и Запорожской областях.