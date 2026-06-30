Как обновится состав Госдумы с учетом выдвинутого списка «Единой России»Партия использовала консервативный сценарий при его формировании, но обновление будет весомым
Партия «Единая Россия» сформировала 57 региональных групп на выборах в Госдуму – столько же, сколько было на выборах в 2021 г. Чуть больше половины депутатов, избранных по спискам в 2021 г., могут смениться, подсчитали «Ведомости». Из 57 групп во главе 45 оказались губернаторы, а в некоторых объединенных их даже по двое, обратили внимание «Ведомости».
Еще девять региональных групп возглавили депутаты Госдумы нынешнего созыва, в том числе региональную группу по Саратовской области – спикер нижней палаты Вячеслав Володин, по Москве – вице-спикер Петр Толстой, по Санкт-Петербургу – глава комитета по информполитике Сергей Боярский, «супергруппу» по новым регионам – первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Еще две «супергруппы» по Дальнему Востоку и Уралу, как и в 2021 г., возглавят вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Группу по Чувашии поведет председатель правительства республики Сергей Артамонов. Там регионом руководит справоросс Олег Николаев. Воронежскую и Тамбовскую области ведет экс-министр сельского хозяйства и экс-губернатор Алексей Гордеев, сейчас вице-спикер Госдумы (избирается также в округе).
Выборы в Госдуму проходят впервые после присоединения четырех новых регионов. Они могут «забрать» несколько проходных мест в других субъектах, говорит один из собеседников «Ведомостей», близкий к партии. Кроме Водолацкого от них могут избраться экс-уполномоченный Татьяна Москалькова, депутат Вячеслав Никонов, которые не участвовали в праймериз, начальник Главного штаба ВМФ России – первый замглавкома ВМФ Владимир Касатонов и др.
Несколько регионов почти полностью сменят всех своих депутатов по списку. Такая ситуация в Белгородской, Курской областях и Дагестане. Во всех этих регионах после 2021 г. сменились губернаторы.
В Дагестане на проходных местах обычно пять депутатов – в списке все новые. Артем Бичаев, который в 2021 г. избирался от Дагестана, сейчас в списке по Пензенской области. От Белгородской области в Думу, вероятно, пройдут участник спецоперации Вячеслав Воробьев и депутат заксобрания Виктор Трофименков, а в Курской – заявленный на праймериз как участник спецоперации руководитель «Офицеров России» Антон Цветков и космонавт Александр Горбунов.
В Москве, с учетом того, что кроме Толстого еще три человека из списка также идут по округам, часть депутатов от Москвы обновится. По списку могут пройти депутаты Госдумы Ирина Белых, Владимир Ресин, Виктор Селиверстов, а из новых кандидатов, например, директор Института исследований национального и сравнительного права факультета права ВШЭ Альбина Гаджиева, сенатор Дарья Лантратова и первый замдиректора аппарата управления института Генплана Москвы Сергей Костин.
Обновилась по сравнению с 2021 г. группа по Московской области, где было шесть проходных мест. Свои мандаты сохранят Ирина Роднина и Бекхан Агаев. А новыми депутатами могут стать участница спецоперации Людмила Болилая, вице-премьер Виталий Савельев и лыжник Александр Легков. Также в списке депутат Госдумы Рахим Азимов, который в 2021 г. избирался в Кировской области.
Нет изменений в группе по Челябинской области – там вновь по спискам могут пройти Олег Голиков и Дмитрий Вяткин. Также без изменений список по Костромской и Ярославской областям, который возглавляет депутат Валентина Терешкова (в группе один мандат). Кроме того, на проходных местах те же депутаты, что и в 2021 г., оказались в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии и Чечне.
На третьем месте в списке по Чувашии – первый замруководителя фракции единороссов Вячеслав Макаров. С учетом того, что первые два места в списке занимают члены правительства региона, Макаров в Госдуму может пройти. В Думу может избраться от Пермского края бывший сенатор Андрей Климов. Ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова, бывший советник Володина Александр Щипков участвовал в праймериз по Московской области – правда, в списке оказался на проходном месте по Мордовии.
Некоторые группы претерпели изменения по сравнению с 2021 г. Объединенную в 2021 г. группу по Кузбассу и Томской области поделили на две. По Кузбассу, вероятно, пройдут, например, глава ВАРМСУ, бывший мэр Волгограда Ирина Гусева, участник спецоперации Алексей Савин, сын бывшего главы региона Амана Тулеева – Дмитрий. В группе по Томской области кандидат на избрание – местный депутат Михаил Киселев.
Партия также перекроила список в Поволжье. Группа № 20 объединила Нижегородскую, Рязанскую области и Марий Эл. Среди новых кандидатов – вице-губернатор Нижегородской области Павел Карасев и депутат Госдумы Александр Борисов (избирался в 2021 г. по Псковской области). В списке на этот раз совместили Самарскую и Ульяновскую области. На проходных местах три действующих депутата (Леонид Симановский, Андрей Парфенов и депутат от Крыма Леонид Ивлев), гендиректор «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко (идет также по округу) и вице-губернатор Ульяновской области Абдулгамид Эмиргамзаев.
Объединили Воронежскую и Тамбовскую области. В группе будет три проходных места для депутатов Госдумы Александра Сидякина и Евгения Ревенко, а также тамбовского депутата Сергея Хаустова. По Владимирской может пройти депутат Госдумы Алексей Говырин, в Ивановской области после главы региона идет уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Светлана Протасевич. В Брянской области мандат может получить экс-губернатор Александр Богомаз, в Смоленской – депутат Артем Туров.
Подход к формированию региональных групп у «Единой России» остался без принципиальных изменений, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Главы регионов чаще всего выступают паровозами, отмечает он: «Но есть и особые ситуации, вызванные стремлением выстроить кампанию вокруг других медийных персон, имеющих привлекательный имидж у населения или большой политический вес». «В целом список отражает баланс между интересами губернаторов, продвижением влиятельных федеральных персон через регионы и также продвижением участников спецоперации и активных общественников разного профиля», – говорит политолог Ростислав Туровский.