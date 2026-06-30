Как обновится состав Госдумы с учетом выдвинутого списка «Единой России»

В 2021 г. по дальневосточной «супергруппе» в Госдуму прошли четыре человека. В этом году по ней пройдет участник спецоперации Балдан Цыдыпов, депутаты Госдумы Виктор Пинский и Галина Данчикова. В группе по УрФО в 2021 г. в Госдуму прошли пять человек. Если и в 2026 г. будет так же, то без мандата может остаться шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов (сейчас он на седьмом месте в списке). При этом на третьем проходном месте в группе оказался председатель облдумы ХМАО Борис Хохряков, хотя подавался на праймериз он на выборы в облдуму.