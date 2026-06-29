«Родина» и Партия пенсионеров оставили списки для своих

«Родина» и Партия пенсионеров оставили списки для своихЗахар Прилепин и другие известные политики не пошли в Госдуму от непарламентских партий
Российская партия пенсионеров и «Родина» за социальную справедливость (РППСС) определились с кандидатами на выборы в Госдуму на съездах 28 и 26 июня соответственно. Громких имен в их списках не оказалось. Обе партии в декабре 2025 г. упоминал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев как наиболее перспективные среди непарламентских, способные «приблизиться к барьеру». Сейчас существует два барьера. Один – 5% голосов – позволяет сформировать фракцию в Госдуме, другой – 3% – получить государственное финансирование (152 руб./голос).
Кого выдвинула «Родина»
«Родина» определилась с кандидатами 28 июня. В список по 60 региональным группам включено 289 кандидатов, по одномандатным округам пойдут 66 человек. В федеральную часть вошли 15 человек. Возглавил список председатель партии, депутат Госдумы (избран по округу и состоит во фракции ЛДПР) Алексей Журавлев, за ним следуют пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин, участники спецоперации Евгений Ивлев и Иван Калегин, члены бюро президиума «Родины» Алексей Рылеев и Никита Габов, депутат Госдумы VI созыва от «Справедливой России» Олег Пахолков и др. Кроме того, в «пятнашку» включены секретарь политсовета Дмитрий Шуров и исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба, которые считаются соратниками политика и писателя Захара Прилепина.
«К этому мы шли пять лет. Наш состав говорит о том, что мы партия патриотическая, как себя и называем» – заявил Журавлев.
Главной интригой, связанной со списком «Родины», было возможное включение в него Прилепина. 13 января «Ведомости» писали, что такой сценарий обсуждается. Близкие к партии источники отмечали, что подобный союз позволил бы укрепить партию перед выборами и улучшить ее результат. Но на съезде Прилепин не появился и в списки не попал.
Родинцы и сами поддерживали интерес к этой теме. Например, на первом этапе съезда 18 апреля Журавлев заявлял, что хотел бы видеть Прилепина в партии. Тогда же он пояснил, что политик не смог присутствовать лично, так как находится в зоне проведения спецоперации. Председатель «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов в интервью «Ведомостям» в мае подчеркивал, что Прилепин до сих пор является членом партии и его заместителем.
Кого выдвинули «пенсионеры»
Партия пенсионеров проводила съезд в статусе главного претендента на прохождение в Госдуму из непарламентских партий. По данным ФОМа, в июне только она обладала электоральным рейтингом в 2% (но это тоже в рамках статпогрешности). У «Зеленых», «Яблока» и «Коммунистов России» – по 1%, у «Родины» и Партии прямой демократии – 0 (данные на 21 июня). Все они имеют право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Глава «пенсионеров» – вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников в интервью «Ведомостям» говорил, что, следуя его медицинской интуиции, партия готова в 2026 г. преодолеть 5%-ный барьер.
В федеральную часть списка вошли сам Праздников, президент Ассоциации колопроктологов России академик РАН Юрий Шелыгин, заместитель председателя партии Владимир Ворожцов, заместитель председателя партии Александр Потапов и главный редактор «Пенсионер ТВ» Анна Барабанова.
На выборах в Госдуму в 2021 г. список «пенсионеров» возглавлял бывший председатель Владимир Бураков (руководил РППСС с 2016 г. до смерти в декабре 2024 г.). Вторым номером был его заместитель Ворожцов. «Пенсионеры» набрали тогда 2,45% голосов.
В 2016 г. партия во главе с бывшим руководителем свердловского отделения Евгением Артюхом выдвинула на выборы (в том числе в одномандатных округах) ряд известных региональных политиков, включая экс-губернаторов Челябинской области Михаила Юревича, Псковской области – Евгения Михайлова и Ненецкого округа – Владимира Бутова, депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Савченко и экс-мэра Калининграда Юрия Савенко. Никто из них до выборов не дошел, а Артюх был смещен с поста руководителя партии.
«В 2016 г. к нам рвалось много региональных политиков. И все хотели идти от нас в Госдуму. Нам удалось этого избежать, и с тех пор мы получили прививку от «парашютистов», – рассказал «Ведомостям» Ворожцов. По его словам, и в этот раз в список РППСС пытались попасть известные персоны – спортсмены и певцы, но «пенсионеры» отказали. Называть фамилии Ворожцов не стал.
Праздников на съезде заявил, что кандидаты от РППСС «не дадут покоя» Госдуме. По его словам, парламент – это больной с хроническим заболеванием, с которым смирились все, и необходимо хирургическое вмешательство, т. е. обновление состава Госдумы. За последний год после смены руководства РППСС изменила свое позиционирование, и сегодня это партия не только пенсионеров, но всех возрастов и поколений. Праздников представил новую программу «пенсионеров» – Программу нормальной жизни.
Что говорят эксперты
У Партии пенсионеров самое понятное и одобряемое название, перед каждой федеральной компанией возникают некие ожидания от них, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но не придумано, по его словам, главное: как сделать так, чтобы они не отнимали голоса у «Единой России».
Непарламентские проекты должны обозначать конкурентность и демократичность выборов в Госдуму и эту задачу никто не снимал, но в этом цикле важно и не отнимать голоса у «Единой России», говорит политолог Константин Калачев. «Пожилые люди – электорат партии власти. И нечего его с кем-то делить», – сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, сейчас потеря даже 1–2% голосов может быть критична. А «Родина» может быть востребована только в случае ликвидации проекта СР, полагает он.
Руководитель одного из региональных отделений «пенсионеров» говорит, что в его субъекте партия активно конкурирует именно с СР. Он считает, что его партия получит шанс, когда СР станет совсем «неактуальной».