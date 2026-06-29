«Родина» и Партия пенсионеров оставили списки для своих

Партия пенсионеров проводила съезд в статусе главного претендента на прохождение в Госдуму из непарламентских партий. По данным ФОМа, в июне только она обладала электоральным рейтингом в 2% (но это тоже в рамках статпогрешности). У «Зеленых», «Яблока» и «Коммунистов России» – по 1%, у «Родины» и Партии прямой демократии – 0 (данные на 21 июня). Все они имеют право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Глава «пенсионеров» – вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников в интервью «Ведомостям» говорил, что, следуя его медицинской интуиции, партия готова в 2026 г. преодолеть 5%-ный барьер.