«Родина» отложила вопрос о союзе с Прилепиным

«Родина» отложила вопрос о союзе с ПрилепинымВ партии приняли его соратников и надеются на его помощь во время кампании
Писатель и политик Захар Прилепин не появился на съезде «Родины» 18 апреля. Его возможное включение в руководство и в список партии на выборах в Госдуму – главная интрига, связанная с этой непарламентской политической силой. Наравне с ее будущими результатами.
Уже через полчаса после начала съезда председатель «Родины», первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (входит во фракцию ЛДПР) пояснил: «Да, мы хотели на этом съезде, честно сказать, избрать Захара Прилепина [лидером партии], но не получилось. Пока».
Журавлев отметил, что Прилепин не смог лично присутствовать на съезде. Но в зале, по его словам, находились соратники политика – исполнительный директор «Союза отцов» Александр Заремба, писатель Александр Проханов и избранный на съезде секретарем политического совета «Родины» Дмитрий Шуров.
Последний в выступлении подчеркнул, что для него большая честь быть на съезде, «в том числе по поручению соратника, старшего товарища Захара Прилепина»: обстановка на фронте «непростая», «но в душе, в действиях, в процессах он на связи». «Ведомостям» Шуров сказал, что любит «Родину» (и Родину) как партию и как свой дом, и решил присоединиться к партии, чтобы совместно «продвигать» патриотическую повестку. Прилепин участвует в специальной военной операции на территории Луганской народной республики, отметил он.
Прилепин в политике
Съезд избрал членов политического совета партии, президиум политического совета и центральную контрольно-ревизионную комиссию. Вопрос о председателе «Родины» не рассматривался.
«Нам бы очень хотелось, чтобы Прилепин был в “Родине”, потому что мы не просто совпадаем на 100%, но нет таких вещей, где мы расходимся. И, конечно, мы с удовольствием сделали бы его лидером партии “Родина”, которая должна была бы с его участием пройти в Госдуму», – сказал Журавлев «Ведомостям». Ведутся «очень серьезные» консультации, отметил он, но принимать решение предстоит Прилепину.
«Родина», в свою очередь, «всегда готова», и приняла бы его с радостью, сказал Журавлев. Намерение поучаствовать в работе «Родины» у Прилепина было, говорит источник, близкий к партии. Но не факт, что он к настоящему моменту получил все необходимые гарантии, добавляет другой собеседник.
Предвыборный съезд «Родины» может состояться через два месяца – ориентировочно, в конце июня, заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Там будут приняты самые главные решения», – сказал он.
Как сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к Прилепину, у него контракт до мая (политик отправился в зону спецоперации в октябре 2025 г.). После ему предстоит решить: продлевать контракт или уйти в политику «под знаменем той или иной партии», говорит собеседник. Сам политик заявил ТАСС 1 апреля, что есть «высокий шанс», что он продлит контракт.
Прилепин остается членом «Справедливой России» (СР), сказал «Ведомостям» представитель партии. В октябре он был избран заместителем председателя СР, напомнил собеседник. При этом три источника «Ведомостей» – близкий к руководству справороссов и два близких к «Родине» – сообщили, что он приостановил свое членство в СР.
О том, что Прилепин может пойти на думские выборы от «Родины», «Ведомости» писали 13 января. Тогда собеседники говорили, что такой союз позволил бы укрепить партию перед выборами и улучшить ее результат. 1 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Прилепин может присоединиться к «Родине» на ее съезде.
Один из собеседников «Ведомостей» полагает, что сейчас идет активная стадия переговоров – и если Прилепин должен перейти в «Родину», то его еще предстоит в этом убедить.
В декабре 2025 г. начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отмечал потенциал двух непарламентских партий, которые могут приблизиться к «существующему барьеру», – Российской партии пенсионеров и «Родины» – на фоне «роста патриотических настроений». Чтобы пройти по списку в ГД, требуется набрать минимум 5% голосов. А 3% дают право претендовать на государственное финансирование.
У «Родины» шансы попасть в Госдуму минимальные, считает политолог Дмитрий Еловский. «При появлении [в 2003 г.] партия еще могла претендовать на фракцию, так как забирала голоса праворадикального избирателя. Сейчас эти голоса размазаны по “Единой России”, ЛДПР и даже немного в СР», – указал он. Прилепин же, по словам Еловского, это скорее ограниченный медиактив, чем электральный паровоз. «Он может немного повысить узнаваемость, привлечь небольшое количество фанатов, но голосов даст очень мало. Для этого нужна обширная система мобилизации», – сказал он «Ведомостям».
Скептически оценивает перспективы и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Родина» ни разу за последние десятилетия не приблизилась к своему успеху 2003 г. (тогда партия провела в Госдуму 29 депутатов по списку и 8 по одномандатным округам), вспоминает он. Предположения о том, что она станет проектом по агрегации энергии рассерженных патриотов, пока не подтверждаются, считает он. По крайней мере «Родина» большой активности тут не проявляла, добавляет Виноградов.