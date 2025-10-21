Захар Прилепин готовится вернуться на фронт

Покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 г. Тогда в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя. В результате взрыва погиб его помощник, уроженец Луганска Александр Шубин. Задержанный по этому делу Александр Пермяков признал вину. Следствие установило, что он выполнял задание службы безопасности Украины (СБУ).