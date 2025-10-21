Захар Прилепин готовится вернуться на фронт
Писатель Захар Прилепин проходит медкомиссию, чтобы подписать военный контракт и вернуться на фронт после покушения. Об этом РБК рассказал его представитель Иван Андреев.
Покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 г. Тогда в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя. В результате взрыва погиб его помощник, уроженец Луганска Александр Шубин. Задержанный по этому делу Александр Пермяков признал вину. Следствие установило, что он выполнял задание службы безопасности Украины (СБУ).
14 июня стало известно, что Пермяков, приговоренный к пожизненному заключению, надеется попасть в списки на обмен с Украиной. По словам Прилепина, осужденный рассчитывает, что отказ от статуса гражданина РФ может помочь изменить его правовое положение.