Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков рассчитывает на обмен
Писатель Захар Прилепин заявил, что Александр Пермяков, приговоренный к пожизненному заключению за покушение на него, надеется попасть в списки на обмен с Украиной. Об этом он сказал в интервью РИА Новости, комментируя просьбу Пермякова лишить его российского гражданства.
По словам Прилепина, осужденный рассчитывает, что отказ от статуса гражданина РФ может помочь изменить его правовое положение. «Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена», – предположил писатель.
22 января Пермяков попросил лишить его российского гражданства, так как не считает себя гражданином РФ. Он также имеет украинское гражданство.
В тот же день Апелляционный военный суд признал законным приговор Пермякову. Его приговорили к пожизненному сроку 30 сентября 2024 г. Первые пять лет заключения он должен провести в тюрьме, остальное время – в колонии особого режима.
Покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 г. Тогда в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя. В результате взрыва погиб помощник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Задержанный по этому делу Пермяков признал вину. Следствие установило, что он выполнял задание службы безопасности Украины (СБУ).