Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков рассчитывает на обмен

По словам Прилепина, осужденный рассчитывает, что отказ от статуса гражданина РФ может помочь изменить его правовое положение. «Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена», – предположил писатель.