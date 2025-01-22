Осужденный за подрыв машины Прилепина попросил лишить его гражданства России
Осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков попросил лишить его российского гражданства, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Пермяков просит лишить его российского гражданства, так как гражданином РФ себя не считает. Он утверждает, что получил общегражданский российский паспорт лишь для свободного перемещения по территории России и совершения преступлений», – говорится в сообщении.
Осужденный также имеет украинское гражданство.
22 января Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок за покушение на писателя и политика Прилепина. Пермякова приговорили к пожизненному сроку 30 сентября 2024 г. Первые пять лет заключения он должен провести в тюрьме, остальное время – в колонии особого режима.
Покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 г. Тогда в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя. В результате взрыва погиб помощник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Задержанный по этому делу Пермяков признал вину. Следствие установило, что он выполнял задание службы безопасности Украины (СБУ).