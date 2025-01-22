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Осужденный за подрыв машины Прилепина попросил лишить его гражданства России

Ведомости

Осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков попросил лишить его российского гражданства, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Пермяков просит лишить его российского гражданства, так как гражданином РФ себя не считает. Он утверждает, что получил общегражданский российский паспорт лишь для свободного перемещения по территории России и совершения преступлений», – говорится в сообщении.

Осужденный также имеет украинское гражданство.

22 января Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок за покушение на писателя и политика Прилепина. Пермякова приговорили к пожизненному сроку 30 сентября 2024 г. Первые пять лет заключения он должен провести в тюрьме, остальное время – в колонии особого режима.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая 2023 г. Тогда в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя. В результате взрыва погиб помощник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Задержанный по этому делу Пермяков признал вину. Следствие установило, что он выполнял задание службы безопасности Украины (СБУ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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