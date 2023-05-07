Захар Прилепин впервые рассказал об обстоятельствах покушения

Захар Прилепин впервые рассказал об обстоятельствах покушенияВо время взрыва он находился за рулем автомобиля
Писатель Захар Прилепин, автомобиль которого был подорван накануне, впервые рассказал об обстоятельствах произошедшего. В частности, он уточнил, что во время взрыва он был за рулем, а его погибший соратник Александр Шубин ехал справа на пассажирском кресле.
«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом», – написал Прилепин в своем Telegram-канале, пояснив, что ему только что дали телефон.
По его словам, после взрыва он потерял сознание на три минуты, а местные жители помогли ему выбраться из машины. Затем его вертолетом доставили в больницу, где ему рассказали, что заложено было две мины. У Прилепина сломаны обе ноги «и еще там что-то».
«Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, что сразу прислал вертолет. Оттуда до города 3 часа, и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут. Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», – добавил Прилепин.
Писатель также подтвердил, что он высадил дочь за пять минут до взрыва.
«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», – заключил Прилепин.
Автомобиль писателя и сопредседателя фракции «Справедливая Россия – За правду» был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес операцию.
Следствие по факту подрыва автомобиля возбудило уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Подозреваемого в организации покушения задержали. По данным СК, он признался в работе на украинские спецслужбы.
Председатель СПРЗ и лидер партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов охарактеризовал покушение на Прилепина как «спланированный и организованный теракт – очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты».
Прилепин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил в январе Миронов. Тогда он напомнил, что у Прилепина есть боевой опыт в ОМОНе. С 2014 г. сопредседатель партии участвовал в боевых действиях в составе подразделений ДНР, а также доставлял гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса.