Газета
Общество

Захар Прилепин впервые рассказал об обстоятельствах покушения

Во время взрыва он находился за рулем автомобиля
Филипп Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Писатель Захар Прилепин, автомобиль которого был подорван накануне, впервые рассказал об обстоятельствах произошедшего. В частности, он уточнил, что во время взрыва он был за рулем, а его погибший соратник Александр Шубин ехал справа на пассажирском кресле.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом», – написал Прилепин в своем Telegram-канале, пояснив, что ему только что дали телефон.

По его словам, после взрыва он потерял сознание на три минуты, а местные жители помогли ему выбраться из машины. Затем его вертолетом доставили в больницу, где ему рассказали, что заложено было две мины. У Прилепина сломаны обе ноги «и еще там что-то».

«Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, что сразу прислал вертолет. Оттуда до города 3 часа, и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут. Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», – добавил Прилепин.

Писатель также подтвердил, что он высадил дочь за пять минут до взрыва.

Покушение на Захара Прилепина: главное

Писатель получил ранения, один из подозреваемых по делу уже задержан

«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», – заключил Прилепин.

Автомобиль писателя и сопредседателя фракции «Справедливая Россия – За правду» был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес операцию.

Следствие по факту подрыва автомобиля возбудило уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Подозреваемого в организации покушения задержали. По данным СК, он признался в работе на украинские спецслужбы.

Председатель СПРЗ и лидер партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов охарактеризовал покушение на Прилепина как «спланированный и организованный теракт – очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты».

Ранее по теме: Володин: Киев стал инструментом США в борьбе с Россией

Прилепин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил в январе Миронов. Тогда он напомнил, что у Прилепина есть боевой опыт в ОМОНе. С 2014 г. сопредседатель партии участвовал в боевых действиях в составе подразделений ДНР, а также доставлял гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных