Покушение на Захара Прилепина: главное

Покушение на Захара Прилепина: главноеПисатель получил ранения, один из подозреваемых по делу уже задержан
Утром 6 мая на трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором находится писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин. О том, что в результате происшествия погиб водитель, а писатель пострадал, первыми со ссылкой на экстренные службы сообщили российские информационные агентства.
«Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован», – сообщили агентству. Там добавили, что, по предварительным данным, под днищем машины было заложено самодельное взрывное устройство. В МВД позднее подтвердили гибель одного человека в результате взрыва.
После происшествия близкий к МВД источник рассказал РБК, что Прилепин был тяжело ранен. Вместе с тем пресс-служба писателя заявила, что он «в порядке». Ту же формулировку затем использовал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Позднее глава региона уточнил, что Прилепин получил «незначительные переломы», угрозы для его здоровья нет, он находится в «относительном порядке». По информации источника РЕН ТВ, пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, решается вопрос о транспортировке писателя в Москву. Telegram-канал Mash также сообщил, что политику на месте наложили шины и бандаж на сломанную ногу, затем на вертолете его перевезли в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.
Погибший же был помощником и соратником писателя, сообщил Никитин. По данным РЕН ТВ, за рулем находился 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Как утверждает телеканал, мужчина сопровождал публициста во время командировки в республику, где тот проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот».
Реакция после взрыва
После случившегося в Нижегородской области ввели план «Перехват», в ходе которого трое полицейских задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения. В МВД заявили, что его доставят в отдел полиции, после чего передадут в следственные органы. Розыск возможных соучастников продолжается, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля писателя по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным следствия, детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7 произошла около 11 часов в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области.
«Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая», – говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль Генпрокуратура России. Пресс-служба ведомства сообщила, что на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Нижегородской области.
Сопредседатель фракции «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил в январе председатель партии Сергей Миронов. Тогда он напомнил, что у Прилепина есть боевой опыт в ОМОНе. С 2014 г. сопредседатель партии участвовал в боевых действиях в составе подразделений ДНР, а также доставлял гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса.