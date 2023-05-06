Покушение на Захара Прилепина: главное

Позднее глава региона уточнил, что Прилепин получил «незначительные переломы», угрозы для его здоровья нет, он находится в «относительном порядке». По информации источника РЕН ТВ, пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, решается вопрос о транспортировке писателя в Москву. Telegram-канал Mash также сообщил, что политику на месте наложили шины и бандаж на сломанную ногу, затем на вертолете его перевезли в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.