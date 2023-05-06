Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Захара Прилепина

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Патриот» был убит военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). По версии следствия, во время творческого вечера 26-летняя Дарья Трепова передала военкору бюст, начиненный взрывчаткой, который вскоре взорвался. Татарский погиб, еще порядка 40 человек пострадали. На следующий день подозреваемую в убийстве военкора Трепову задержали, затем ее арестовали до 2 июня. ФСБ заявила, что организаторами теракта в Санкт-Петербурге являются спецслужбы Украины и завербованные ими агенты.