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Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Захара Прилепина

В результате подрыва автомобиля писатель получил ранения, водитель погиб
Полина Худякова
Евгений Разумный / Ведомости

В Нижегородской области взорван автомобиль Захара Прилепина, писатель получил ранения, водитель погиб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным РБК, писатель ехал на машине Audi Q7, он ранен. Взрыв произошел, когда Прилепин возвращался с территории Донецкой и Луганской народных республик, узнало издание. «Интерфаксу» в экстренных службах уточнили, что писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области.

«Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован», – сообщили агентству. Там добавили, что, по предварительным данным, под днищем машины было заложено самодельное взрывное устройство.

В то же время пресс-служба Прилепина сообщила «РИА Новости», что Прилепин в порядке, на данный момент не установлено, что именно произошло в Нижнем Новгороде.

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», – написал также в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вместе с Прилепиным и водителем находилась его дочь, она вышла из машины на несколько минут до взрыва, сообщил Telegram-канал Baza.

Происшествие прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», – написала она у себя в Telegram-канале.

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Сопредседатель фракции «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил в январе председатель партии Сергей Миронов. Тогда он напомнил, что у Прилепина есть боевой опыт в ОМОНе. С 2014 г. сопредседатель партии участвовал в боевых действиях в составе подразделений ДНР, а также доставлял гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Патриот» был убит военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). По версии следствия, во время творческого вечера 26-летняя Дарья Трепова передала военкору бюст, начиненный взрывчаткой, который вскоре взорвался. Татарский погиб, еще порядка 40 человек пострадали. На следующий день подозреваемую в убийстве военкора Трепову задержали, затем ее арестовали до 2 июня. ФСБ заявила, что организаторами теракта в Санкт-Петербурге являются спецслужбы Украины и завербованные ими агенты.

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В августе 2022 г. в результате взрыва погибла Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина. Она возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и сгорел. 22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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