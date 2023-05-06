Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Захара Прилепина

Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Захара ПрилепинаВ результате подрыва автомобиля писатель получил ранения, водитель погиб
В Нижегородской области взорван автомобиль Захара Прилепина, писатель получил ранения, водитель погиб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован», – сообщили агентству. Там добавили, что, по предварительным данным, под днищем машины было заложено самодельное взрывное устройство.
В то же время пресс-служба Прилепина сообщила «РИА Новости», что Прилепин в порядке, на данный момент не установлено, что именно произошло в Нижнем Новгороде.
«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», – написал также в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Вместе с Прилепиным и водителем находилась его дочь, она вышла из машины на несколько минут до взрыва, сообщил Telegram-канал Baza.
Происшествие прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», – написала она у себя в Telegram-канале.
Сопредседатель фракции «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин отправился добровольцем в зону специальной военной операции, сообщил в январе председатель партии Сергей Миронов. Тогда он напомнил, что у Прилепина есть боевой опыт в ОМОНе. С 2014 г. сопредседатель партии участвовал в боевых действиях в составе подразделений ДНР, а также доставлял гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса.
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