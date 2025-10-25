Источники «Ведомостей»: Прилепин уйдет из руководства «Справедливой России»У Сергея Миронова появятся заместители – Александр Бабаков и Руслан Татаринов
Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СРЗП) на съезде 25 октября вернет прежнее название «Справедливая Россия». Об этом «Ведомостям» сказали три источника в партии.
Перед выборами в Госдуму 2021 г. «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Председателем партии стал Сергей Миронов, а сопредседателями – Прилепин и Семигин. Семигин ушел с этого поста в 2024 г. Также в партии ликвидируют институт сопредседателей, говорят источники «Ведомостей».
Кроме того, на съезде будет принято решение о том, что у Миронова появятся два заместителя – вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов. Оба давно работают в партии.
Прилепин уйдет с поста сопредседателя СРЗП, а также президиума центрального совета, говорят собеседники «Ведомостей». Кроме того, по факту может не остаться партийного органа – палаты депутатов партии, который возглавлял Прилепин.
В этот орган входили депутаты партии всех уровней. Один из собеседников поясняет, что в 2021 г., когда произошло объединение «Справедливой России» с «Патриотами России» и «За правду», Семигин возглавил центральный совет партии, а Прилепин «в противовес» — Палату депутатов.
По сути, все руководящие органы замкнет на себе Миронов, говорит один из источников.
Не исключено, что Прилепин выйдет из партии, добавил один из источников «Ведомостей».
Эти вопросы обсуждались на президиуме центрального совета партии 24 октября, а утверждены будут на съезде 25 октября. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу партии о том, действительно ли на съезде ожидаются такие изменения.
Бабаков был депутатом Госдумы IV, V и VI созывов Госдумы, после чего перешел в Совет Федерации (CФ), где представлял Тамбовскую область. В 2006 г. был председателем «Родины» (на ее базе создана «Справедливая Россия») после Дмитрия Рогозина. В 2021 г. вернулся в Госдуму, где занял пост вице-спикера.
Татаринов с 2007 г. по 2011 г. возглавлял секретариат на тот момент спикера СФ Сергея Миронова, сейчас же занимает должность руководителя аппарата фракции СРЗП в Госдуме с 2011 г. Он участвовал в специальной военной операции.
По итогам выборов в Госдуму 2021 г. партия заняла третье место – после «Единой России» и КПРФ. По спискам получили 7,46%, кандидаты партии победили в восьми округах. Всего по итогам выборов у партии оказалось 27 мандатов.
В администрации президента (АП) пока нет окончательной конфигурации, какой должен быть парламент в 2026 г. по итогам выборов, но, вероятно, нынешнее пятипартийное думское статус-кво может сохраниться, говорили «Ведомостям» несколько собеседников, близких к АП. Один из источников, в свою очередь, отмечал, что справороссам нужно делать что-то со своим позиционированием, чтобы привлечь электорат.