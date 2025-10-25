Источники «Ведомостей»: Прилепин уйдет из руководства «Справедливой России»

В администрации президента (АП) пока нет окончательной конфигурации, какой должен быть парламент в 2026 г. по итогам выборов, но, вероятно, нынешнее пятипартийное думское статус-кво может сохраниться, говорили «Ведомостям» несколько собеседников, близких к АП. Один из источников, в свою очередь, отмечал, что справороссам нужно делать что-то со своим позиционированием, чтобы привлечь электорат.