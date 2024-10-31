Чиновники администрации президента обсудили цели к выборам 2026 года

Чиновники администрации президента обсудили цели к выборам 2026 годаВ «Машуке» прошел семинар для внутриполитического блока Кремля
Чиновники внутриполитического блока Кремля обсудили цели и задачи работы на перспективу до 2026 и 2030 гг. Семинар для сотрудников четырех кремлевских управлений проходил в середине октября в центре знаний «Машук» в Пятигорске. О прошедшем семинаре «Ведомостям» рассказали пятеро собеседников, близких к администрации президента (АП). Кроме сотрудников АП в семинаре принимали участие представители «Единой России», Росмолодежи, «Народного фронта», АНО «Диалог» и др. На семинаре обсуждали, какие цели стоят перед внутриполитическим блоком Кремля в общем и перед каждым подразделением в частности. Обсуждался горизонт планирования до 2026 г., до 2030 г. и далее, рассказывает один из собеседников, близкий к АП: «То есть тактические и стратегические задачи».
На семинаре собрались сотрудники управлений президента по внутренней политике (УВП), по общественным проектам (УОП), по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА), по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связей (ИКТ). Перед ними выступал первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, а также начальники этих кремлевских подразделений – Андрей Ярин (УВП), Сергей Новиков (УОП), Александр Харичев (УМА), Татьяна Матвеева (ИКТ). «Каждый рассказывал про свои задачи. Это нужно, чтобы все находились в одном информационном пространстве и все понимали, куда идут и какие задачи стоят перед каждым управлением в отдельности и в целом перед блоком», – говорит один из источников «Ведомостей».
На семинаре обсуждались задачи, стоящие перед кремлевскими управлениями, рассказывают источники «Ведомостей». У УВП – это снижение протестного потенциала и управляемость в регионах. У УМА – победа пропрезидентских сил на выборах разного уровня. У УОП – это рост доверия к властям, а также воспитание подрастающего поколения. У ИКТ задача – устойчивость российского сегмента интернета и отечественных сервисов. Кроме KPI для каждого из управлений обсуждали, к примеру, влияние на ситуацию в стране бывших участников спецоперации. Впрочем, ряд этих проблем уже обсуждался ранее, в том числе на семинарах в «Сенеже», отмечает один из собеседников «Ведомостей».
Что еще говорили на семинаре
Трое источников говорят, что в «Машуке» сообщили о возможной отставке главы Коми Владимира Уйбы и губернатора Ростовской области Василия Голубева, о чем «Ведомости» писали 28 октября. Правда, один из собеседников опровергает, что обсуждалась такая тема.
Еще один собеседник говорит, что на семинаре говорили про будущее партийной системы, анализировалось, в каком состоянии она сейчас и что с ней можно делать перед выборами. Другой собеседник говорит, что пока обсуждался сценарий с пятипартийной Госдумой в 2026 г. Какая политическая палитра может быть в нижней палате, он не сказал (см. «Ведомости» от 1 октября). Цели для «Единой России» пока не отличаются от задач прошлых кампаний – получение конституционного большинства и упор на легитимность, говорит еще один собеседник, близкий к АП.
Подобные семинары для внутриполитического блока АП проходят примерно раз в год, в том числе перед подготовкой к крупным политическим событиям, как перед стартом президентской кампании 2024 г. Нынешнее мероприятие прошло после обучения представителей региональных исполкомов «Единой России» (14–18 октября) перед думской кампанией 2026 г. В скором же времени планируется семинар для вице-губернаторов, отвечающих за внутреннюю политику, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Чиновники «живут в формате текущих поручений и вызовов», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «А подобные мероприятия позволяют увидеть тренды, попытаться наработать коллективный опыт, поскольку в системе неважно с механизмами его аккумулирования. Кроме того, это своеобразная инвентаризация квалификации сотрудников и возможность дать желающим проявить себя с перспективой на дальнейшее карьерное продвижение».
Подобные мероприятия прежде всего очень важны для отладки коммуникаций, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Без этого сложно обеспечить подлинно командную работу – отсюда формат мероприятия». Интересен также горизонт планирования, который связан с важнейшими избирательными кампаниями – предстоящими парламентскими и президентскими выборами, отмечает он: «Сами по себе задачи являются достаточно традиционными. Они связаны с укреплением сложившейся политической системы».