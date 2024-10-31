Чиновники администрации президента обсудили цели к выборам 2026 года

Еще один собеседник говорит, что на семинаре говорили про будущее партийной системы, анализировалось, в каком состоянии она сейчас и что с ней можно делать перед выборами. Другой собеседник говорит, что пока обсуждался сценарий с пятипартийной Госдумой в 2026 г. Какая политическая палитра может быть в нижней палате, он не сказал (см. «Ведомости» от 1 октября). Цели для «Единой России» пока не отличаются от задач прошлых кампаний – получение конституционного большинства и упор на легитимность, говорит еще один собеседник, близкий к АП.