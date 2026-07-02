Кого «Новые люди» проведут в новый созыв Госдумы

Кого «Новые люди» проведут в новый созыв ГосдумыПартия намерена сохранить существующую фракцию почти в полном составе
Партия «Новые люди» (НЛ) провела в Московском инновационном центре «Ломоносов» заключительный этап предвыборного съезда, на котором выдвинула 382 кандидата в Госдуму. В список (поделен на 37 региональных групп) попали все избранные от партии депутаты нижней палаты парламента за исключением Владимира Плякина, т. е. 12 человек. Последний не был выдвинут из-за «низкой эффективности», сообщил «Ведомостям» источник, близкий к партии.
Федеральная часть, как и писали ранее, состоит из трех человек: главы партии Алексея Нечаева, бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой и вице-спикера Госдумы, бывшего кандидата в президенты и мэры Москвы Владислава Даванкова. Нечаев и Авксентьева возглавляли список в 2021 г. Тогда партия впервые прошла в нижнюю палату, набрав 5,32% голосов.
«Пять лет назад нам говорили, что в большую политику с такими идеями не пройти в Госдуму. Но мы сделали это. И доказали, что можно стать депутатом и остаться человеком. В сентябре пройдут выборы. Это выбор не между партиями, а между политикой страха и политикой доверия. Между страной, где политики называют людей населением, и страной, где «человек» звучит гордо», – начал съезд Нечаев.
Дважды в Думу
В основном на проходных местах – соратники Нечаева, которые работают в партии с ее создания. Зампред комитета по науке и просвещению Ксения Горячева сменит территорию избрания – вместо Санкт-Петербурга она баллотируется в составе региональной группы, объединяющей Тульскую, Калужскую, Смоленскую и Тверскую области. Также «переедет» председатель комитета по туризму Саганджи Тарбаев – он возглавит партийный список в Башкирии (в 2021 г. избирался в группе по Москве, Крыму и Волгоградской области).
Вновь будет баллотироваться Роза Чемерис (по Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областям и Карелии). Депутат вела переговоры о выдвижении ЛДПР, сообщали источники «Ведомостей», но все же осталась в НЛ.
Замруководителя фракции, председатель комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Александр Демин возглавит список по Свердловской области и пойдет там же по округу. Единороссы выдвинули на этой территории Андрея Альшевских.
Кто уже выдвинул кандидатов на выборы
В этом созыве в составе фракции НЛ только два одномандатника, которые избирались как независимые кандидаты: Олег Леонов и Дмитрий Певцов. Они не выдвинуты в Госдуму.
Кроме того, и по списку (Ярославская, Костромская, Ивановская и Владимирская области), и по Ярославскому одномандатному округу пойдет член комитета по просвещению Анна Скрозникова. На округе ее соперником будет экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Весной он вышел из СР, чтобы участвовать в выборах самовыдвиженцем, писали «Ведомости». Его кандидатуру поддерживает глава региона Михаил Евраев.
Список по Москве возглавил депутат Ярослав Самылин, в него вошли также депутат Мосгордумы, сооснователь Faberlic Александр Даванков (он вел съезд), бывший секретарь столичного отделения НЛ Анна Дробот и руководитель комитета партии по работе с инфлюенсерами Мария Марьясова. НЛ планирует провести в Москве 2–3 депутата, сказал Самылин «Ведомостям».
Список по Санкт-Петербургу неожиданно возглавил советник руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Павел Корытников. «Павел Владиславович родом из Петербурга, опытный специалист, которому хорошо знакомы запросы петербуржцев», – сообщил «Ведомостям» депутат заксобрания Санкт-Петербурга, руководитель общественного штаба партии в регионе Дмитрий Панов. Сам он второй в региональном списке.
Новые по округам
Бывший руководитель центрального аппарата «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова пойдет от НЛ по Ленинградскому округу в Москве. «Единая Россия» (ЕР) выдвинула по нему участника спецоперации Эльдара Шарипова. О том, что Павлюченкова сотрудничает с НЛ, «Ведомости» сообщали 29 мая. По Юго-Восточному округу Санкт-Петербурга выдвинута депутат I–VI и VIII созывов Оксана Дмитриева, избранная в 2021 г. от Партии роста (объединилась с НЛ в 2024 г.).
По Рязанскому одномандатному округу от партии пойдет известный политтехнолог, финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Сергей Толмачев. Ему предстоит соперничать с первым зампредом комитета ГД по обороне Героем России Андреем Красовым (ЕР). Еще один финалист конкурса «Лидеры России. Политика» – директор департамента региональных программ близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына возглавит региональную группу НЛ по Нижегородской, Кировской, Рязанской областям и Мордовии.
Выдвижение в новый созыв почти всех членов фракции НЛ рационально, это решение позволяет избежать лишней турбулентности при обсуждении списков, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. С ним согласен и политолог Константин Калачев: «Зачем менять то, что хорошо работает?» Учитывая растущие рейтинги партии, сохранение действующего состава объяснимо, ведь фракция может увеличиться, а значит, в нее смогут войти и опытные политики, и новички, считает эксперт.