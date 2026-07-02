Кого «Новые люди» проведут в новый созыв Госдумы

«Пять лет назад нам говорили, что в большую политику с такими идеями не пройти в Госдуму. Но мы сделали это. И доказали, что можно стать депутатом и остаться человеком. В сентябре пройдут выборы. Это выбор не между партиями, а между политикой страха и политикой доверия. Между страной, где политики называют людей населением, и страной, где «человек» звучит гордо», – начал съезд Нечаев.