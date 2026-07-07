ЦИК нашла у Партии пенсионеров ошибки в документах кандидатов вслед за «Яблоком»

Подать документы на заверение кандидатов в депутаты Госдумы партии могут до 12 июля. Затем ЦИК дается неделя на их рассмотрение. В случае успешного заверения документов начинается регистрация кандидатов. Для этого партия должна представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка. Прием документов на регистрацию завершится 5 августа. В случае если ЦИК откажет в заверении списков кандидатов, у партии есть 10 дней на обжалование в Верховном суде. Уже подали документы в ЦИК «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Партия пенсионеров, «Яблоко», «Новые люди». «Справедливая Россия» представит документы 8 июля.

Заверили списки пока только у ЛДПР – они предоставили их первыми. Следующим планируется заверение списков КПРФ – заседание по этому вопросу запланировано на 8 июля.