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ЦИК нашла у Партии пенсионеров ошибки в документах кандидатов вслед за «Яблоком»

Это вторая непарламентская партия, которой нужно будет быстро исправить недочеты
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает проверку документов для заверения и последующей регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. 7 июля комиссия уведомила Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) о выявленных недостатках: в федеральных списках обнаружено 28 неточностей (всего выдвинуто 268 кандидатов), в документах одномандатников – 5 (всего – 108 человек). У партии есть время исправить обнаруженные недостатки до 9 июля, и уже 11 июля будет заседание по заверению списков.

В федеральных списках ЦИК нашла следующие недочеты: например, указано старое название университета, неверные данные в сведениях о доходах и расходах или их вовсе нет, неправильно указана должность, не заверены копии документов, неверное ФИО и неправильный год окончания университета. Есть даже случай, когда кандидат предоставил данные не своей супруги, а какого-то другого человека. «Брак с одной, а справка представлена на другого человека», – сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

Одномандантики допустили аналогичные ошибки: неверное название вуза, неверная дата заявления – 29 июля, отсутствие справки о принадлежности к партии, неправильные данные в сведениях о расходах и доходах, не указано гражданство.

Как документы проходят через ЦИК

Подать документы на заверение кандидатов в депутаты Госдумы партии могут до 12 июля. Затем ЦИК дается неделя на их рассмотрение. В случае успешного заверения документов начинается регистрация кандидатов. Для этого партия должна представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка. Прием документов на регистрацию завершится 5 августа. В случае если ЦИК откажет в заверении списков кандидатов, у партии есть 10 дней на обжалование в Верховном суде. Уже подали документы в ЦИК «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Партия пенсионеров, «Яблоко», «Новые люди». «Справедливая Россия» представит документы 8 июля.

Заверили списки пока только у ЛДПР – они предоставили их первыми. Следующим планируется заверение списков КПРФ – заседание по этому вопросу запланировано на 8 июля.

Представитель Партии пенсионеров сообщил в ходе заседания, что с уважением относится к замечаниям ЦИК и сам наблюдал за тем, как члены комиссии тщательно принимают документы. «Я уверен, что те замечания, которые вы выявили, мы исправим в установленные сроки, и все у нас будет в порядке», – сказал он.

Сейчас идет процесс по выдвижению списков кандидатов, и вынесение подобных извещений о недостатках – это «очень» распространенная практика, говорил «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. 6 июля аналогичное извещение на заседании ЦИК получила непарламентская партия «Яблоко». У них комиссия выявила суммарно 25 ошибок. Срок исправления ошибок для «яблочников» – 8 июля, 10 июля ЦИК будет рассматривать вопрос о заверении списков.

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