ЦИК выявил недочеты в документах кандидатов от партии «Яблоко»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнаружила ряд технических недостатков в документах, представленных партией «Яблоко» для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, передает корреспондент «Ведомостей». Вопрос о заверении федерального списка кандидатов комиссия рассмотрит 10 июля, при этом партия может внести необходимые уточнения и дополнения до 8 июля.
По словам Будариной, замечания касаются 19 кандидатов из федерального списка, в который включены 275 человек, а также шести одномандатников из 137 выдвинутых. Среди выявленных недостатков: незаверенные копии дипломов, отсутствие справок о принадлежности к партии, сведений о расходах супругов, документов о смене фамилии, несовпадение адресов, отсутствие дат подписания документов и отдельных обязательных справок.
Кроме того, в документах федерального списка выявлено, что в перечне членов партии отсутствуют два кандидата, которые были выдвинуты. В документах одномандатников комиссия также обнаружила несоответствия адресов, отсутствие указания города в заявлениях, сведений о СНИЛСе или гражданстве, а в одном случае в копии паспорта оказалась страница другого документа.
Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила надежду, что партия оперативно устранит все замечания. «Полагаю, что партия так же оперативно, как и ЦИК, поработает. Ко всем у нас одинаковые требования. Вы 4 числа подали документы, наши сутками сидели проверяли. Уж постарайтесь, видно, что это небрежные технические ошибки», – заявила она.
Руководитель аналитического центра партии «Яблоко» Иван Большаков, присутствовавший на заседании, заверил комиссию: «Постараемся все учесть».
Съезд партии «Яблоко» прошел с 27 по 28 июня. Всего «Яблоко» выдвинуло 412 человек, из них 275 включены в список, а 137 будут баллотироваться по одномандатным округам. Федеральная часть состоит из семи кандидатов, среди которых председатель московского регионального отделения Кирилл Гончаров, председатель челябинского отделения Ярослав Щербаков, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов, зампред псковского отделения Яна Иванова, юрист Виталий Исаков, руководитель аналитического центра «Яблока» Иван Большаков, советник председателя партии Татьяна Шнейдер.
Уже подали документы в ЦИК «Единая Россия» ЛДПР, КПРФ и Партия пенсионеров. Заверили списки пока только у ЛДПР – они предоставили их первыми. Срок подачи документов в комиссию – до 12 июля.