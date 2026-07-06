ЦИК выявил недочеты в документах кандидатов от партии «Яблоко»

Кроме того, в документах федерального списка выявлено, что в перечне членов партии отсутствуют два кандидата, которые были выдвинуты. В документах одномандатников комиссия также обнаружила несоответствия адресов, отсутствие указания города в заявлениях, сведений о СНИЛСе или гражданстве, а в одном случае в копии паспорта оказалась страница другого документа.