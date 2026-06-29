Зачем «Яблоко» участвует в выборах в Госдуму

«Выборы, в которых мы будем участвовать, больше похожи на референдум. Вопрос не в том, сколько человек от «Яблока» будет в Госдуме. Вопрос в том, какая часть наших сограждан желает другой политики», – пояснил он. Избирательные кампании в России – это всегда не просто про выбор между партиями, а про то, как изменится политика в результате голосования людей, добавил председатель партии Николай Рыбаков.