Зачем «Яблоко» участвует в выборах в Госдуму

Зачем «Яблоко» участвует в выборах в ГосдумуСписок партии вынужденно возглавили не известные лидеры, а молодые активисты
«Яблоко», одна из старейших партий в современной России, в девятый раз выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы. Основная задача – не получение определенного количества мандатов, а аккумуляция не согласных с текущей политикой граждан под своим политическим брендом и демонстрация, что таких избирателей миллионы, заявил сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский.
«Выборы, в которых мы будем участвовать, больше похожи на референдум. Вопрос не в том, сколько человек от «Яблока» будет в Госдуме. Вопрос в том, какая часть наших сограждан желает другой политики», – пояснил он. Избирательные кампании в России – это всегда не просто про выбор между партиями, а про то, как изменится политика в результате голосования людей, добавил председатель партии Николай Рыбаков.
Съезд продлился почти сутки – с 10.00 мск 27 июня до 6.00 28 июня. Все это время делегаты обсуждали предстоящую кампанию и кандидатов. Всего «Яблоко» выдвинуло 412 человек, из них 275 включены в список, а 137 будут баллотироваться по одномандатным округам.
Среди кандидатов 71% мужчин и 29% женщин, 80,5% имеют высшее образование, а 17 человек (6%) – ученую степень кандидата наук, уточняется на сайте «Яблока». Это чувствовалось и без статистических данных: атмосфера съезда напоминала полузакрытую встречу позднесоветской интеллигенции. Перед его началом делегаты обсуждали ошибки диссертационных советов, защиты научных работ и вспоминали времена, когда политика жила на улице. В зале играли песни Владимира Высоцкого, Земфиры (считается в России иноагентом) и Майкла Джексона.
Федеральная часть состоит из семи молодых политиков, в основном малоизвестных широкой публике. Вечером перед съездом партия опубликовала предварительный список из шести человек, но через сутки яблочники добавили еще одного кандидата – председателя московского регионального отделения Кирилла Гончарова. Таким образом, на выборы в Госдуму помимо него партию поведут председатель челябинского отделения Ярослав Щербаков, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов, зампред псковского отделения Яна Иванова, юрист Виталий Исаков, руководитель аналитического центра «Яблока» Иван Большаков, советник председателя партии Татьяна Шнейдер.
В бюллетень не попадут известные яблочники, признанные иноагентами или проходящие по ограничительным статьям, не дающим права избираться в 2026 г. Это, например, бывшие региональные депутаты Борис Вишневский
Предвыборная программа стала самой короткой за всю историю участия партии в выборах, рассказал Рыбаков. Акцент в ней делается на «мир и свободу» и «жизнь без страха». При этом партийцы принесли десяток томов, включающих программы партии за всю ее историю.
На предыдущих выборах в нижнюю палату в 2021 г. список возглавлял Рыбаков. Тогда партия получила 753 268 голосов (1,34%). В 2016 г. первую строчку в списке занимал Явлинский (1,99%). Последний раз «Яблоко» в Госдуме было представлено в третьем созыве (2000–2003 гг.), у него была фракция из 21 депутата (5,9% голосов). Это больше, чем, например, у блока Жириновского (ЛДПР): 17 человек. В 2003 г. «Яблоко» получило 4,3% голосов и не прошло в парламент.
Участие партии в выборах Госдумы – это кампания ради кампании, в которой все усилия направлены на сохранение статуса зарегистрированной партии, а не на попадание в парламент, говорит политолог Константин Калачев. Находясь под давлением, партия выбирает не обострять ситуацию: быть зарегистрированными, сильно не отсвечивать и просто дойти до финиша, полагает он.
Ренессанс «Яблока» действительно сложно себе представить, ведь возрождение той или иной политической силы возможно, в случае если у нее за спиной есть какие-либо победы, тогда как у «Яблока», в свою очередь, череда поражений, начинающаяся еще с 2000-х гг., напоминает политолог Алексей Макаркин. Впрочем, и ликвидации партии вряд ли стоит ожидать, ее на плаву держит Явлинский, отмечает эксперт. Но персоналистский характер «Яблока» является и главной ее проблемой, сказал он «Ведомостям».