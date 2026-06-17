«Яблоко» проведет предвыборный съезд 27 июня

«Яблоко» проведет предвыборный съезд 27 июняУ партии почти не осталось известных политиков для включения в список в ГД
Предвыборный съезд «Яблока», на котором планируется выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы, пройдет 27 июня в городе Московский (Новая Москва). Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев. Кто возглавит список «Яблока», партийцы, по его словам, «держат в секрете».
Главный и практически безальтернативный кандидат на первое место в списке – один из основателей партии Григорий Явлинский, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к «Яблоку». Член федерального политического комитета партии, депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова сказала «Ведомостям», что окончательное решение о лидерах списка пока не принято: обсуждение, по ее словам, состоится 18 июня на заседании политкомитета.
В список «Яблока» войдут люди, которые находятся в партийном кадровом резерве, сказал «Ведомостям» председатель партии Николай Рыбаков. Всего, по его словам, будет выдвинуто около 300 кандидатов по федеральному списку. Также планируется закрыть больше половины 225 одномандатных округов.
У партии есть квота, позволяющая принимать участие в выборах в федеральный парламент без сбора подписей. Такое право дает наличие хотя бы одного мандата в региональных заксобраниях. «Яблочники» имеют представительство в парламентах Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области. В этих регионах, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Свердловской областях партия будет участвовать в выборах в заксобрания, говорил «Ведомостям» Рыбаков.
На данный момент можно сказать, кто на выборы от «Яблока», скорее всего, не пойдет. Целый ряд известных партийцев привлекается к административной и уголовной ответственности. Слабунова 21 апреля была оштрафована на 1000 руб. за демонстрацию экстремистской символики в своем Telegram-канале в 2020 г. (сама она утверждает, что такого контента в ее канале нет), 27 мая решение суда вступило в законную силу. Привлечение к ответственности по ст. 20.3 КоАП лишает виновного пассивного избирательного права на один год. Слабунова обжаловала решение в кассации, но дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
За аналогичное правонарушение 4 декабря 2025 г. был оштрафован на 1500 руб. Рыбаков, возглавлявший партийный список на выборах в Госдуму в 2021 г. Суд апелляционной инстанции и кассационный суд оставили решение первой инстанции в силе, но Рыбаков 26 мая обжаловал его в Верховном суде России. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена. Оштрафованы за демонстрацию экстремистской символики два члена фракции «Яблока» в заксобрании Санкт-Петербурга. Один из них – бывший уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов – после этого сложил полномочия.
Заместитель Рыбакова в «Яблоке» Лев Шлосберг
Все или почти все в «Яблоке» зависит от одного из его основателей, председателя федерального политкомитета Явлинского, считает политолог Константин Калачев. Явлинский в последний раз возглавлял список «Яблока» на думских выборах 2016 г. «Рейтинг чудес не обещает, но 3%, а значит, госфинансирование, взять можно. Но сложно представить, что государство готово финансировать тех, кто не поддержал специальную военную операцию», – сказал Калачев.
Задача максимум, которую сейчас ставит перед собой «Яблоко», – обозначить участие в выборах в Госдуму и при этом не лишиться «партийной лицензии», говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Яблоко», как может, будет балансировать, не все от него зависит. <...> Некий дефицит истории успеха, который есть у партии, конечно, будет порождать скептицизм даже у части потенциальных единомышленников», – отметил эксперт.
«Яблочники» никогда не измеряли свою работу в процентах на выборах или количестве мандатов в официальных протоколах ЦИК, говорит Рыбаков. По его словам, вся партийная работа «направлена на изменение атмосферы и политической ситуации в стране».