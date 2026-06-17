«Яблоко» проведет предвыборный съезд 27 июня

На данный момент можно сказать, кто на выборы от «Яблока», скорее всего, не пойдет. Целый ряд известных партийцев привлекается к административной и уголовной ответственности. Слабунова 21 апреля была оштрафована на 1000 руб. за демонстрацию экстремистской символики в своем Telegram-канале в 2020 г. (сама она утверждает, что такого контента в ее канале нет), 27 мая решение суда вступило в законную силу. Привлечение к ответственности по ст. 20.3 КоАП лишает виновного пассивного избирательного права на один год. Слабунова обжаловала решение в кассации, но дата рассмотрения жалобы пока не назначена.