С какими трудностями могут столкнуться партии при регистрации списков в ЦИК

С какими трудностями могут столкнуться партии при регистрации списков в ЦИКИзбирком заверил документы шести из 11 участвующих в выборах в Госдуму политических сил
Больше половины партий, принимающих участие в выборах в Госдуму (шесть из 11), успешно прошли этап заверения списков кандидатов. Его преодолели федеральные списки и списки одномандатников «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Яблока» и Российской партии пенсионеров. Эта процедура еще предстоит «Справедливой России», а также «Коммунистам России», «Родине», «Зеленым» и Партии прямой демократии.
Не у всех этот этап сопровождался открытием специального избирательного счета, необходимого для того, чтобы дать фактический старт избирательной кампании путем ее финансирования. Например, «Яблоко», документы которого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заверила после исправления недочетов, подало данные на регистрацию финансовых уполномоченных с ошибками. У партии еще есть возможность исправить недочеты в документации. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков заверил на заседании ЦИК, что все неточности будут исправлены оперативно.
Процедурные особенности
Подать документы на заверение кандидатов в депутаты Госдумы партии могли до 12 июля. После этого дается неделя на их рассмотрение. Хотя, как не единожды отмечала глава комиссии Элла Памфилова, аппарат ЦИК рассматривает их гораздо оперативнее. В среднем на эту процедуру уходит 2–3 дня.
В случае успешного заверения документов начинается регистрация кандидатов. Для этого партия должна представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка. Кандидаты-одномандатники, в свою очередь, должны представить данные в окружные комиссии. Не позднее чем через 10 дней после этого комиссии примут решения о регистрации либо об отказе.
Прием документов на регистрацию завершится 5 августа. Пока данные для регистрации кандидатов по федеральному списку подала только КПРФ 9 июля. Коммунисты первыми провели и предвыборный съезд. В случае если ЦИК откажет в заверении списков кандидатов, у партий есть 10 дней на обжалование в Верховном суде.
При этом абсолютной защиты бюллетеня, при которой он на все время выборов становится неизменным по своему содержанию, нет, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. Оснований для отказа в регистрации федеральному списку кандидатов достаточно, добавляет электоральный юрист Антон Тимченко.
Например, нарушение порядка проведения предвыборного съезда. Здесь много процедурных сложностей: несоздание избирательного фонда или, например, из-за выбытия кандидатов федеральный список перестает по числу региональных групп соответствовать требованиям закона (35 групп), указал он. «Теоретически такая вероятность есть всегда, особенно для непарламентских партий, у аппарата которых просто меньшая тренированность в этих процессах, да и ресурсов откровенно меньше», – сказал Тимченко «Ведомостям».
Куда легче «слететь с выборов» партийным одномандатникам, продолжает он. Если партийный штаб, как правило, все свое внимание и силы концентрирует на федеральном списке кандидатов, то в случае с одномандатником многое зависит уже от него, говорит эксперт. Нужно корректно оформить свои документы, донести их в окружную комиссию в срок, если выявлены в них недочеты – правильно их устранить, не допустить ошибок в финансировании своей кампании. Даже после того как одномандатник зарегистрирован, всегда есть высокий шанс, что это решение станут обжаловать его конкуренты, что на уровне федеральных списков случается значительно реже, уточнил Тимченко.
Но, например, отменить регистрацию по большинству оснований в судебном порядке нельзя в течение пяти дней до дня голосования, причем исковое заявление может быть подано не позднее восьми дней до дня голосования, резюмировал Митин.
В бюллетене на выборах в Госдуму будет фигурировать не больше 11 партий, сообщила Памфилова на заседании комиссии 10 июля.
Работа над ошибками
«Яблоко» и Российская партия пенсионеров стали первыми непарламентскими партиями, получившими извещения о наличии ошибок в поданной ими документации – 6 и 7 июля соответственно. В основном это были технические неточности: неверные данные в сведениях о доходах и расходах или их отсутствие, неправильно указана должность, не заверены копии документов, неверное ФИО. Единственный недочет, который уже нельзя было исправить, ЦИК зафиксировал у «Яблока» – партия не включила двух выдвинутых кандидатов в списки, из-за чего они автоматически выбыли из выборного процесса.
Все ошибки, подлежащие исправлению, обе партии привели в соответствие с законом в указанные сроки, после чего Центризбирком заверил поданные списки. Таким образом, после корректировки федеральный список «Яблока» включает 274 кандидата, еще 137 человек выдвинуты по одномандатным округам. У Партии пенсионеров заверены данные по 261 кандидату в федеральном списке и по 108 одномандатникам.
Следующей непарламентской парой, столкнувшейся с аналогичными извещениями от ЦИК, стали «Коммунисты России» и «Родина» – они информацию о найденных недостатках выслушали на заседаниях в выходные 11 и 12 июля.
К «Коммунистам России» есть замечания по 22 кандидатам федерального списка (около 8%) и пяти кандидатам по одномандатным округам (примерно 5,5%), сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. Например, в документах не уточнены сведения о месте работы, адресе места жительства, образовании и проч. У партии есть время до 13 июля, чтобы исправить недочеты и представить недостающие документы. Рассмотрение вопроса о заверении кандидатов состоится 15 июля.
У «Родины» члены ЦИК обнаружили в общей сложности недостатки по 12 кандидатам, девять из них включены в федеральный список. Например, три кандидата не представили данные по супругам. Остальные ошибки носят технический характер, указал Шевченко.