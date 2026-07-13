С какими трудностями могут столкнуться партии при регистрации списков в ЦИК

Куда легче «слететь с выборов» партийным одномандатникам, продолжает он. Если партийный штаб, как правило, все свое внимание и силы концентрирует на федеральном списке кандидатов, то в случае с одномандатником многое зависит уже от него, говорит эксперт. Нужно корректно оформить свои документы, донести их в окружную комиссию в срок, если выявлены в них недочеты – правильно их устранить, не допустить ошибок в финансировании своей кампании. Даже после того как одномандатник зарегистрирован, всегда есть высокий шанс, что это решение станут обжаловать его конкуренты, что на уровне федеральных списков случается значительно реже, уточнил Тимченко.