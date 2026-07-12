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В выборах в Государственную думу примут участие 80 самовыдвиженцев

Ведомости

Свои кандидатуры на выборы в Государственную думу в порядке самовыдвижения представили 80 человек. Окно для подачи документов официально закрыто. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«У нас 80 одномандатников-самовыдвиженцев. Прием документов от самовыдвиженцев завершился, более не будет», – сказал Булаев в ходе заседания ЦИК РФ 12 июля.

ЦИК России принял документы от партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму, сообщает «РИА Новости». Таким образом, все 11 партий, заявивших об участии в выборах, завершили процедуру подачи документов.

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Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

11 июля Центральная избирательная комиссия на заседании выявила нарушения в представленных партией «Коммунисты России» материалах. У партии есть время до 13 июля, чтобы исправить недочеты. ЦИК утвердил федеральный список и список по одномандатным округам кандидатов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». 8 июля ЦИК принял документы для заверения списков кандидатов от партии «Справедливая Россия».

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