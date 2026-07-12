В выборах в Государственную думу примут участие 80 самовыдвиженцев

11 июля Центральная избирательная комиссия на заседании выявила нарушения в представленных партией «Коммунисты России» материалах. У партии есть время до 13 июля, чтобы исправить недочеты. ЦИК утвердил федеральный список и список по одномандатным округам кандидатов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». 8 июля ЦИК принял документы для заверения списков кандидатов от партии «Справедливая Россия».