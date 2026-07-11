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ЦИК нашел нарушения у «Коммунистов России» при выдвижении кандидатов в Думу

Ася Султанова
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия на заседании выявила нарушения в представленных партией «Коммунисты России» материалах для заверения списков кандидатов на предстоящие думские выборы, передает корреспондент «Ведомостей».

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что анализ поданных партией документов показал наличие замечаний к 22 кандидатам федерального списка (около 8%) и к пяти кандидатам по одномандатным округам (примерно 5,5%). Он отметил, что комиссии предстоит утвердить извещение о выявленных недостатках.

У партии есть время до 13 июля, чтобы исправить недочеты и предоставить недостающие документы. Рассмотрение вопроса о заверении кандидатов состоится 15 июля. Шевченко напомнил, что съезд «Коммунистов России» прошел 28 июня. Партия выдвинула федеральный список из 270 кандидатов и 89 одномандатников на выборы в Госдуму девятого созыва. Документы для заверения были поданы в ЦИК 9 июля.

Выборы наступят и пройдут

Мнения

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

ЦИК утвердил федеральный список и список по одномандатным округам кандидатов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». 8 июля ЦИК принял документы для заверения списков кандидатов от партии «Справедливая Россия».

ЦИК направил приглашения для международного наблюдения в 103 страны.

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