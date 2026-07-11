ЦИК нашел нарушения у «Коммунистов России» при выдвижении кандидатов в Думу

У партии есть время до 13 июля, чтобы исправить недочеты и предоставить недостающие документы. Рассмотрение вопроса о заверении кандидатов состоится 15 июля. Шевченко напомнил, что съезд «Коммунистов России» прошел 28 июня. Партия выдвинула федеральный список из 270 кандидатов и 89 одномандатников на выборы в Госдуму девятого созыва. Документы для заверения были поданы в ЦИК 9 июля.