ЦИК нашел нарушения у «Коммунистов России» при выдвижении кандидатов в Думу
Центральная избирательная комиссия на заседании выявила нарушения в представленных партией «Коммунисты России» материалах для заверения списков кандидатов на предстоящие думские выборы, передает корреспондент «Ведомостей».
Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что анализ поданных партией документов показал наличие замечаний к 22 кандидатам федерального списка (около 8%) и к пяти кандидатам по одномандатным округам (примерно 5,5%). Он отметил, что комиссии предстоит утвердить извещение о выявленных недостатках.
У партии есть время до 13 июля, чтобы исправить недочеты и предоставить недостающие документы. Рассмотрение вопроса о заверении кандидатов состоится 15 июля. Шевченко напомнил, что съезд «Коммунистов России» прошел 28 июня. Партия выдвинула федеральный список из 270 кандидатов и 89 одномандатников на выборы в Госдуму девятого созыва. Документы для заверения были поданы в ЦИК 9 июля.
Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.
ЦИК направил приглашения для международного наблюдения в 103 страны.