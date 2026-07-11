ЦИК утвердил списки кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров
Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный список и список по одномандатным округам кандидатов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, передает корреспондент «Ведомостей».
В федеральный список вошел 261 человек, по одномандатным округам – 108. Кроме того, ЦИК разрешил партии открыть спецсчет для избирательного фонда.
ЦИК России утвердил федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам, выдвинутые партиями «Единая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» для участия в выборах. «Единая Россия» представила федеральный список из 390 кандидатов и 224 одномандатников. «Новые люди» выдвинули 298 кандидатов по федеральному списку и 215 по округам.
По итогам работы с замечаниями Центризбиркома партия «Яблоко» исключила из федерального списка Владимира Болдырева, занимавшего четвертое место в региональной группе, – кандидат не предоставил сведений о расходах по крупным сделкам, что ЦИК признал неустранимым нарушением. Скорректированный список включает 274 кандидата в федеральной части и 137 по одномандатным округам.
Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. ЦИК направил приглашения для международного наблюдения на выборах в 103 страны и 12 организаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским организациям для участия в миссии наблюдателей на выборах. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов.