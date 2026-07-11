Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%KUZB0,026-0,38%UTAR8,14-0,37%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,1%RGBITR756,69+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦИК утвердил списки кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров

Ася Султанова
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный список и список по одномандатным округам кандидатов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, передает корреспондент «Ведомостей».

В федеральный список вошел 261 человек, по одномандатным округам – 108. Кроме того, ЦИК разрешил партии открыть спецсчет для избирательного фонда.

ЦИК России утвердил федеральные списки и списки кандидатов по одномандатным округам, выдвинутые партиями «Единая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» для участия в выборах. «Единая Россия» представила федеральный список из 390 кандидатов и 224 одномандатников. «Новые люди» выдвинули 298 кандидатов по федеральному списку и 215 по округам.

Кто обеспечит международное наблюдение на выборах в Госдуму

Политика / Демократия

По итогам работы с замечаниями Центризбиркома партия «Яблоко» исключила из федерального списка Владимира Болдырева, занимавшего четвертое место в региональной группе, – кандидат не предоставил сведений о расходах по крупным сделкам, что ЦИК признал неустранимым нарушением. Скорректированный список включает 274 кандидата в федеральной части и 137 по одномандатным округам.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. ЦИК направил приглашения для международного наблюдения на выборах в 103 страны и 12 организаций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским организациям для участия в миссии наблюдателей на выборах. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её