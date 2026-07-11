ЦИК утвердил списки кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров

По итогам работы с замечаниями Центризбиркома партия «Яблоко» исключила из федерального списка Владимира Болдырева, занимавшего четвертое место в региональной группе, – кандидат не предоставил сведений о расходах по крупным сделкам, что ЦИК признал неустранимым нарушением. Скорректированный список включает 274 кандидата в федеральной части и 137 по одномандатным округам.