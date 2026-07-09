Володин пригласил зарубежных парламентариев на выборы в Госдуму

Как рассказал «Ведомостям» представитель СФ в ЦИК сенатор Сергей Перминов, требования к странам, которые приглашаются к наблюдению, понятные: независимость, объективность, признание суверенитета РФ и главенства норм национального избирательного права. По его словам, предложение иностранным государствам принять участие в наблюдениях на выборах от главы СФ – «это значимая часть межпарламентского диалога и, несомненно, коллеги в наблюдении заинтересованы и примут самое активное участие». Член ЦИК Павел Андреев сообщил, что субъектами приглашения международных наблюдателей в соответствии с законодательством могут выступать президент, правительство, которые реализует эту функцию через МИД РФ, две палаты парламента и ЦИК.