Володин пригласил зарубежных парламентариев на выборы в Госдуму
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским организациям принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Приглашения адресованы ряду международных парламентских структур, включая Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ, Панафриканский парламент и Африканский парламентский союз. Также письма получили Центральноамериканский парламент, Латиноамерикано-карибский парламент и Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
8 июля председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко также направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов. Приглашения получили главы палат национальных парламентов государств СНГ, стран БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств.
Как рассказал «Ведомостям» представитель СФ в ЦИК сенатор Сергей Перминов, требования к странам, которые приглашаются к наблюдению, понятные: независимость, объективность, признание суверенитета РФ и главенства норм национального избирательного права. По его словам, предложение иностранным государствам принять участие в наблюдениях на выборах от главы СФ – «это значимая часть межпарламентского диалога и, несомненно, коллеги в наблюдении заинтересованы и примут самое активное участие». Член ЦИК Павел Андреев сообщил, что субъектами приглашения международных наблюдателей в соответствии с законодательством могут выступать президент, правительство, которые реализует эту функцию через МИД РФ, две палаты парламента и ЦИК.
ЦИК направил приглашения на международное наблюдение представителям 103 государств и 12 организаций, сообщала в ходе заседания комиссии 2 июля глава ЦИК Элла Памфилова.
Выборы в Госдуму состоятся с 18 по 20 сентября. Избирателям предстоит определить состав нижней палаты парламента по одномандатным округам и федеральным партийным спискам.