Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,22+0,16%LIFE1,29-0,77%BLNG6,36-1,55%IMOEX2 183,51-1,68%RTSI900,3-1,68%RGBI113,44+0,53%RGBITR757,09+0,55%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин пригласил зарубежных парламентариев на выборы в Госдуму

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским организациям принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Приглашения адресованы ряду международных парламентских структур, включая Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ, Панафриканский парламент и Африканский парламентский союз. Также письма получили Центральноамериканский парламент, Латиноамерикано-карибский парламент и Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

8 июля председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко также направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов. Приглашения получили главы палат национальных парламентов государств СНГ, стран БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств.

Кто обеспечит международное наблюдение на выборах в Госдуму

Политика / Демократия

Как рассказал «Ведомостям» представитель СФ в ЦИК сенатор Сергей Перминов, требования к странам, которые приглашаются к наблюдению, понятные: независимость, объективность, признание суверенитета РФ и главенства норм национального избирательного права. По его словам, предложение иностранным государствам принять участие в наблюдениях на выборах от главы СФ – «это значимая часть межпарламентского диалога и, несомненно, коллеги в наблюдении заинтересованы и примут самое активное участие». Член ЦИК Павел Андреев сообщил, что субъектами приглашения международных наблюдателей в соответствии с законодательством могут выступать президент, правительство, которые реализует эту функцию через МИД РФ, две палаты парламента и ЦИК.

ЦИК направил приглашения на международное наблюдение представителям 103 государств и 12 организаций, сообщала в ходе заседания комиссии 2 июля глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы в Госдуму состоятся с 18 по 20 сентября. Избирателям предстоит определить состав нижней палаты парламента по одномандатным округам и федеральным партийным спискам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте