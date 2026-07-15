Как партии используют нейросети в думской кампании

Как партии используют нейросети в думской кампанииИИ-контента много, но он не станет значимой стилистикой выборов из опасений оттолкнуть часть избирателей
Накануне выборов в Госдуму партии широко используют искусственный интеллект (ИИ) для создания как иллюстраций, так и роликов, шоу и видеоподкастов, убедились «Ведомости». «Единая Россия» (ЕР) пользуется ИИ при создании видеоконтента для соцсетей. Например, в сервисе «VK Клипы» партия опубликовала ролик, в котором созданная при помощи ИИ девушка в русском народном костюме объясняет, как проголосовать через портал «Госуслуги».
Также ЕР публикует в своей официальной группе во «В контакте» короткие видео о принятых по ее инициативе законопроектах. Например, созданный при помощи ИИ персонаж Валерия рассказывает о законе об эскроу-счетах.
ИИ в кампании – гибкий и быстрый помощник, говорит сенатор Сергей Перминов (ЕР). Его возможности не ограничиваются контентом, хотя многие этапы его производства ускоряются, как и возможности верификации достоверности контента и опровержения фейков, чем также приходится заниматься, отмечает собеседник.
«Задействованные ИИ-агенты требуют точных, тонких настроек для эффективности. Это только повышает деликатность и адресность взаимодействия с людьми, уровень детализации реальности. И результативность таких инструментов не означает, что управленец, депутат может «расслабиться». Напротив, это еще большее погружение в ткань процессов, моделирование рисков, работу с общественным мнением, учет интересов людей и, конечно, «сокращение времени отклика» в системе на диктуемые жизнью и событиями запросы», – сказал Перминов «Ведомостям».
КПРФ тоже создала цифрового персонажа – виртуальную ведущую Аришу. Она рассказывает о ценах на бензин, цифровых ограничениях, кредитной политике и других темах из программы партии. В одном из видео Ариша комментирует законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и противопоставляет позицию коммунистов ЕР, ЛДПР и «Новым людям» (НЛ).
В агитационных материалах использование сгенерированных нейросетями образов законодательно ограничено (президент подписал соответствующий закон в мае 2026 г. – «Ведомости»), но в текущей партийной деятельности, на сайте и соцсетях, они широко используются, отмечает секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Нейросети, по его словам, – это не только картинки и чат-боты, но и обработка огромных массивов информации для штаба, сценарное планирование. «Эта работа не видна внешнему наблюдателю, но она влияет на текущие медийные акценты и повестку партии», – сообщил он «Ведомостям».
ЛДПР использует ИИ как при оформлении контента, так и в публикациях, посвященных самой технологии. Чаще всего эта тема поднимается в Instagram
В Telegram-канале партии также был опубликован пост в рамках проведения чемпионата мира по футболу с высказываниями основателя ЛДПР Владимира Жириновского об этом виде спорта. Пост опубликован вместе с ИИ-картинкой, на которой Жириновский в образе футболиста пинает мяч в сторону фигур соперника, подписанных как «коррупция», «бедность», «беспредел», «чиновники» и «безразличие». Изображение сопровождается лозунгами «Победим!» и «Однозначно!».
В ЛДПР не первый год применяют технологии ИИ. В 2023 г. был запущен проект «НейроЖириновский». ИИ научился имитировать мимику, разговоры, поведение основателя партии. Для его обучения использовали оцифрованные научные работы, интервью и выступления. «Ведомости» направили запрос в ЛДПР.
Еженедельный дайджест в Telegram-канале председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова сопровождается созданными при помощи ИИ изображениями. Они иллюстрируют основные темы недели, которые он комментирует, – миграционную политику, дефицит топлива, детский отдых, компенсации за задержку авиарейсов и другие вопросы.
ИИ использовался и при оформлении недавнего выпуска партийной газеты. В частности, для создания изображения с медведем, быком, волком и ящерицей, которые пропускают через аппарат для переработки бумаги свои предвыборные «обещания». Под картинкой написано: «Время напомнить, как все пять лет партии – особенно «оппозиционные» – регулярно забывали о своих предвыборных обещаниях».
НЛ используют ИИ-изображения для сопровождения постов, в которых рассказывается о законодательных инициативах партии. Например, во «В контакте» опубликован пост с предложением ввести налоговый вычет для молодоженов с изображением котов в свадебных нарядах. В Telegram-канале НЛ рассказали о предложении ввести целевой сбор с сервисов кикшеринга на развитие городской инфраструктуры. Пост сопровождается изображением человека, едущего на электросамокате по широкой велодорожке и надписью: «Самокатчики, оплатить».
В НЛ сейчас стараются использовать нейросети «по минимуму», сообщил «Ведомостям» представитель партии – только в случаях, где это помогает сделать работу быстрее и эффективнее. «Но людям надоели искусственные картинки и ролики, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой», – говорит собеседник.
В ЕР тоже не ставят под вопрос «живую ткань доверия и связей» между партией и обществом, замечает Перминов. Риски подобного, по его словам, очевидны, поэтому выстроен контроль человека за ИИ, чтобы купировать инциденты, «галлюцинации» нейропомощника, флуктуации смыслов и т. д.
Непарламентская Российская партия пенсионеров также создала цифровых персонажей для партийных медиапроектов. В июне партия представила цифрового помощника – робота Ивана Ивановича, которого назвала первым в истории российских политических партий роботом-сотрудником. В публикации сообщалось, что цифровой помощник будет использоваться в работе команды наряду с ее сотрудниками. Позднее партия представила еще одного виртуального персонажа – цифровую помощницу внучку Варю. Она стала ведущей подкаста «Разговоры о нормальном главном», в котором берет интервью у председателя партии Эрика Праздникова.
Искусственный интеллект стал стандартом для российских политических сил, считает политконсультант Вячеслав Беляков. Нынешняя избирательная кампания будет показывать еще больше примеров применения ИИ как в партийной, так и в агитационной продукции. При этом на эффективность партийной агитации влияет не форма производства, а качество контента. «Сложно себе представить, что какая-то категория избирателей будет симпатизировать той или иной партии только из-за того, что она произвела материалы с помощью нейросетей», – отметил собеседник.
Тем не менее избиратель негативно реагирует на «нарочитый искусственный интеллект», особенно в отношении текстов и изображений, считает Беляков. Молодая аудитория реагирует более лояльно, но «плохой генеративный контент не нравится никому», подчеркнул он.
С организационной позиции важнейшая сторона вопроса – повышение полезной отдачи, оптимизация человеко-часов партийных аппаратов и штабов для выстраивания и реализации процессов, говорит Перминов. Сбор информации по открытым источникам, составление карты позиций по конкретной «болевой точке», планирование шагов, контроль обратной связи – все это многократно ускорено», – сообщил он «Ведомостям».
Партии используют искусственный интеллект достаточно деликатно, потому что избирателей это раздражает, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Поэтому тема ИИ не является значимой для стилистики этой избирательной кампании, подчеркнул он. Нейросети используются в рамках своих поверхностных возможностей, особенно в части изображений, и пока не наблюдается их революционного применения. «Гонки креативов пока в целом мы не видим», – заключил Виноградов.