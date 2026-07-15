Как партии используют нейросети в думской кампании

В агитационных материалах использование сгенерированных нейросетями образов законодательно ограничено (президент подписал соответствующий закон в мае 2026 г. – «Ведомости»), но в текущей партийной деятельности, на сайте и соцсетях, они широко используются, отмечает секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Нейросети, по его словам, – это не только картинки и чат-боты, но и обработка огромных массивов информации для штаба, сценарное планирование. «Эта работа не видна внешнему наблюдателю, но она влияет на текущие медийные акценты и повестку партии», – сообщил он «Ведомостям».