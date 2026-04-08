Эксперты описали сценарии применения нейросетей на выборах в Госдуму

Использование ИИ актуально для участников кампании, но не особенно значимо ни для избирателей, ни для повестки выборов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Кроме того, неочевидна и выбороцентричность при определении путей регулирования ИИ. Не обязательно, что регулирование границ допустимого в публичном пространстве будет привязано к тому, как ИИ проявит себя на этих выборах», – считает эксперт. В текущей кампании использование нейросетей ограничится аналитической и справочной функцией, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Генеративные возможности для создания изображений и видео будут задействованы мало, поскольку официально участникам кампании создавать и использовать это будет нельзя. Хотя в соцсетях такой контент наверняка будет появляться, но скорее всего избиркомы будут стараться пресекать такую практику», – добавляет он.