Близкие к Кремлю эксперты оценили списки партий на выборах в Госдуму

Стратегия партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму, будет выстраиваться по принципу «все против «Единой России». Об этом 16 июля на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Это станет одним из вызовов предстоящей избирательной кампании. Среди других вызовов – многовариативность повестки, которая сейчас включает в себя проблемы с бензином, атаки дронов и цены; недовольство запретами; падение показателей социального самочувствия и пр.