Близкие к Кремлю эксперты оценили списки партий на выборах в Госдуму

Близкие к Кремлю эксперты оценили списки партий на выборах в ГосдумуСтратегия парламентской оппозиции будет выстраиваться по схеме «все против ЕР»
Стратегия партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму, будет выстраиваться по принципу «все против «Единой России». Об этом 16 июля на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Это станет одним из вызовов предстоящей избирательной кампании. Среди других вызовов – многовариативность повестки, которая сейчас включает в себя проблемы с бензином, атаки дронов и цены; недовольство запретами; падение показателей социального самочувствия и пр.
При этом эксперт отметил, что сохраняется высокий уровень доверия к президенту, устойчивое состояние экономики, есть патриотический консенсус, «политическое, технологическое и инфраструктурное лидерство».
Чем отлились единороссы
Костин, который является одним из политконсультантов «Единой России», напомнил, что в списке у партии пять человек в федеральной части, 57 региональных групп. Выдвинуто 225 кандидатов в округах и 390 кандидатов по единому избирательному округу, всего 19% кандидатов – женщины, 13% – участники спецоперации, 33 кандидата – Герои России, 20 кандидатов – участники программы «Время героев», 220 кандидатов – действующие депутаты Госдумы.
Каждый кандидат из лидеров списка «Единой России» имеет свое позиционирование и целевую аудиторию, сказал Костин. Министр иностранных дел Сергей Лавров позиционируется как «патриот, авторитетный во всем мире политик», его целевая аудитория – патриотический электорат, интеллигенция, студенты и преподаватели. Мэр Москвы Сергей Собянин – «главный губернатор страны, представляющий весь губернаторский корпус России», эффективный управленец, его аудитория – лояльные прогрессисты, представители малого и среднего бизнеса и креативных индустрий, IT-специалисты, учителя, медработники, научная общественность.
Военкор Евгений Поддубный позиционируется как «патриот, представитель военкорского и ветеранского сообществ, герой», а аудитория – «глубинная Россия», жители сел, новых регионов, военнослужащие.
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова связана с «заботой о детях и матерях, защитой детей, служением общественным интересам, деятельным патриотизмом», ее аудитория – родительское сообщество, врачи, учителя, НКО, средний класс, молодежь.
Глава «Юнармии» Владислав Головин – это «герой, патриот, пример служения стране, символ воли, отваги», а аудитория – военнослужащие, курсанты и пенсионеры.
Костин обозначил несколько контуров кампании «Единой России»: программный (народная программа партии), лидерский (федеральная пятерка, популярные политики во главе региональных групп), технологический (малые дела, сокращение дистанции между кандидатами и избирателями), инфраструктурный (работа всех партийных институций в кампании).
Чем отличились остальные
Политолог Павел Данилин акцентировал внимание на том, что Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ уже 33 года и вновь повел список партии на выборы. В бюллетенях будет опубликована только первая тройка, у КПРФ за Зюгановым идут глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин (всего в федеральной части 15 человек).
«Но дальше идут заслуженные товарищи, которых мы помним еще по 1990-м гг.», – заявил он.
Зато в плане обновления Данилин похвалил ЛДПР. Первая тройка кандидатов – нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, участник спецоперации Алексей Верещагин и первый замруководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева (всего в федеральной части списка 10 человек). Данилин напомнил, что в ЛДПР подчеркивают, что они продолжатели дела Владимира Жириновского. И, по его мнению, будут претендовать на 2-е место по итогам выборов.
Напомним, что в 2021 г., когда партию на выборы вел ее основатель, она заняла 4-е место.
Ключевая удача партии «Новые люди» – то, что они по-прежнему воспринимаются избирателями как «новые люди», сказал глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его словам, у партии яркий стиль, а ее кандидаты воспринимаются как «молодые, энергичные, профессиональные, технологичные и патриотичные».
Политики в СМИ
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, говоря о «Справедливой России», сказал, что партия достигла «политического дзена»: у нее по рейтингам 4%, но она все равно уверена, что пройдет в Госдуму.
У Партии пенсионеров удачное название, хотя это не конвертируется в успех на выборах, «Родина» опирается на слой политических радикалов, а «Яблоко» продолжает борьбу за собственную репутацию, при этом антивоенный электорат куда шире, чем поддержка «Яблока», считает Виноградов.
Лидеров партийных списков можно разделить на четыре группы, сказал заместитель гендиректора «Полилога» по GR Никита Сетов: доминантные медиалидеры тащат партию за счет себя, федеральные медийные кандидаты генерируют инфоповоды, тематические спикеры освещают профильные темы, нишевые кандидаты представляют отдельные социальные группы.
В выборах в Госдуму в сентябре этого года имеют право участвовать 17 партий, из них 11 без сбора подписей, напомнил управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев. По его словам, все эти 11 партий заявили об участии в выборах.