Как генерировались законопроекты в восьмом созыве Госдумы

«Понимать работу Думы как источника регулирования и возможностей – значит в первую очередь следить за правительственной повесткой, а не за депутатской активностью», – говорится в исследовании. Также многие законодательные инициативы формально депутатов Госдумы или региональных парламентов фактически являются законопроектами, которые связаны с инициативами исполнительной власти, дополняет глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Депутаты, указано в исследовании, доминируют по объему работы в социальной политике (872 внесенных законопроекта) и государственном строительстве (948). Правительство лидирует в бюджетно-финансовом (283) и экономическом (342) блоках. Реальной экономикой всегда управляет правительство в любой стране мира, это средний показатель, согласен координатор фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев (депутат шести созывов). «Ни в одной стране парламент не является доминирующим в принятии экономических законопроектов», – заявил он «Ведомостям».