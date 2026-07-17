Как генерировались законопроекты в восьмом созыве Госдумы

Как генерировались законопроекты в восьмом созыве ГосдумыНижняя палата была обречена на тесную работу с правительством, говорят депутаты
Реальное экономическое законодательство в России генерирует правительство. К такому выводу пришел департамент по взаимодействию с органами государственной власти коммуникационного агентства PBN, проанализировав работу восьмого созыва Госдумы перед окончанием срока его полномочий. Основой исследования стала информация из системы обеспечения законодательной деятельности – реестра, где фиксируется путь каждого законопроекта от регистрации до итогового статуса.
Аналитики, по их словам, изучили весь массив инициатив, зарегистрированных за период работы восьмого созыва, – свыше 5800 проектов законов. «Проходимость» законодательных инициатив кабмина за последние пять лет составила 84% (из 1440 внесенных в нижнюю палату законопроектов законами стало 1210), тогда как депутатских – 25,7%. Ниже показатель у законопроектов, внесенных в Госдуму региональными парламентами, – 17,3%. Зато из 104 президентских инициатив восьмой созыв принял 103 (проходимость 99% при нуле отклонений).
«Понимать работу Думы как источника регулирования и возможностей – значит в первую очередь следить за правительственной повесткой, а не за депутатской активностью», – говорится в исследовании. Также многие законодательные инициативы формально депутатов Госдумы или региональных парламентов фактически являются законопроектами, которые связаны с инициативами исполнительной власти, дополняет глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Депутаты, указано в исследовании, доминируют по объему работы в социальной политике (872 внесенных законопроекта) и государственном строительстве (948). Правительство лидирует в бюджетно-финансовом (283) и экономическом (342) блоках. Реальной экономикой всегда управляет правительство в любой стране мира, это средний показатель, согласен координатор фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев (депутат шести созывов). «Ни в одной стране парламент не является доминирующим в принятии экономических законопроектов», – заявил он «Ведомостям».
В восьмом созыве Думы, с одной стороны, возросла ответственность депутатов за работу правительства в связи с поправками в Конституцию 2020 г., по которым нижняя палата парламента получила полномочия по утверждению вице-премьеров и ряда министров, а с другой – министры сами стали чаще приходить в Думу, где в их присутствии принимаются законы, говорит глава комитета по защите конкуренции, депутат семи созывов Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). «В предыдущих созывах это были две разные ветви власти, разделения было больше», – сказал он «Ведомостям».
После принятия законопроекта в первом чтении первоначальное авторство документа вовсе утрачивается, говорит эксперт по Госдуме Павел Склянчук. «Подавляющее большинство поправок [ко второму чтению], включая экономические отношения, вносят депутаты и сенаторы», – сказал он «Ведомостям».
Дело в том, напоминает один из собеседников на Охотном Ряду, что вносить поправки депутатам проще, чем ведомствам, – это не требует большого числа официальных согласований.
Период работы восьмого созыва Думы стал одним из самых насыщенных временных отрезков в новейшей экономической истории страны, говорится в исследовании PBN. «На него пришлось восстановление деловой активности после ограничений пандемийных лет и вхождение бизнеса в принципиально новую реальность [из-за санкций после начала спецоперации в феврале 2022 г.]», – отмечают эксперты. Депутаты, по их мнению, обеспечили экономике «законодательный каркас стабилизации».
При этом к апрелю 2026 г. не получили финального статуса 1249 законопроектов (21,5% массива инициатив, внесенных в Госдуму с октября 2021 г.). В соответствии с регламентом палаты законопроекты, не принятые в окончательной редакции к моменту истечения полномочий созыва, рассматриваются депутатами следующего созыва на той стадии, на которой их рассмотрение было прервано.
«Ведомости» направили запрос в Госдуму.