Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
IRAO2,37+1,41%CNY Бирж.11,573-0,23%IMOEX2 140,15+2,95%RTSI858,26+2,95%RGBI112,56+0,45%RGBITR754,53+0,47%
Главная / Политика /

Володин: за пять лет в Думу поступило свыше 2 млн обращений

Ведомости

За время работы Госдумы восьмого созыва в парламент поступило более 2 млн официальных обращений граждан. Об этом заявил председатель Вячеслав Володин на пленарном заседании.

С учетом комментариев в соцсетях общее число обращений гораздо выше, добавил он.

«При подготовке законопроектов мы опирались на обратную связь, оперативно реагировали на обращения граждан», – подчеркнул Володин.

27 июля президент России Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами Госдумы, сообщили «Ведомостям» четверо депутатов. По их словам, о том, что встреча состоится, Володин объявил 21 июля. 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций, говорит один из депутатов. Подобные встречи глава государства проводит примерно раз в год.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её