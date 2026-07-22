Володин: за пять лет в Думу поступило свыше 2 млн обращений

27 июля президент России Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами Госдумы, сообщили «Ведомостям» четверо депутатов. По их словам, о том, что встреча состоится, Володин объявил 21 июля. 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций, говорит один из депутатов. Подобные встречи глава государства проводит примерно раз в год.