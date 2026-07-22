Володин: за пять лет в Думу поступило свыше 2 млн обращений
За время работы Госдумы восьмого созыва в парламент поступило более 2 млн официальных обращений граждан. Об этом заявил председатель Вячеслав Володин на пленарном заседании.
С учетом комментариев в соцсетях общее число обращений гораздо выше, добавил он.
«При подготовке законопроектов мы опирались на обратную связь, оперативно реагировали на обращения граждан», – подчеркнул Володин.
27 июля президент России Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами Госдумы, сообщили «Ведомостям» четверо депутатов. По их словам, о том, что встреча состоится, Володин объявил 21 июля. 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций, говорит один из депутатов. Подобные встречи глава государства проводит примерно раз в год.