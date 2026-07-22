Володин предложил организовать для депутатов военные сборы вместо отпусков
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании.
По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к Вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. «Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим», – сказал он.
Спикер Госдумы добавил, что такие сборы можно проводить вместо отпусков, отметив, что «у политиков отпусков не бывает».
В октябре 2025 г. депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который предполагает привлечение граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов. Их будут направлять на специальные сборы для защиты энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.