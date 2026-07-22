Володин предложил организовать для депутатов военные сборы вместо отпусков

По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к Вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. «Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим», – сказал он.