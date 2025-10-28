Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который предполагает привлечение граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов. Их будут направлять на специальные сборы для защиты энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.
До принятия закона подразделения, состоящие из резервистов, могли быть задействованы исключительно в условиях мобилизации или военного положения. Предлагаемые изменения предусматривают возможность их использования и в мирное время.
Закон внесли в Госдуму 23 октября. Проектом предусматривается внесение изменений в законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».
Кроме того, согласно документу, правительству РФ будет необходимо определить порядок проведения специальных сборов. Предполагается, что их участники будут иметь те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены действующим законодательством для граждан, призванных на военные сборы.
22 октября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский говорил, что в связи с участившимися случаями применения Украиной дальнобойных БПЛА для нанесения ударов по территории РФ возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.