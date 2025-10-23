В ГД внесли проект о привлечении резервистов на защиту объектов в глубине РФ
В Государственную думу внесли законопроект, который позволит привлекать мобилизационные резервы для обеспечения безопасности на критически важных объектах и иных объектах жизнеобеспечения в глубине территории России. Это следует из соответствующего документа.
В пояснительной записке указано, что сейчас подразделения, состоящие из резервистов, могут быть задействованы исключительно в условиях мобилизации или военного положения. Предлагаемые изменения предусматривают возможность их использования и в мирное время.
Кроме того, согласно документу, правительству РФ будет необходимо определить порядок проведения специальных сборов. Предполагается, что их участники будут иметь те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены действующим законодательством для граждан, призванных на военные сборы.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».
22 октября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский говорил, что резервистов планируется привлекать к защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры внутри страны.
По его словам, в связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории РФ возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.