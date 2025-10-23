Газета
Главная / Политика /

В ГД внесли проект о привлечении резервистов на защиту объектов в глубине РФ

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект, который позволит привлекать мобилизационные резервы для обеспечения безопасности на критически важных объектах и иных объектах жизнеобеспечения в глубине территории России. Это следует из соответствующего документа. 

В пояснительной записке указано, что сейчас подразделения, состоящие из резервистов, могут быть задействованы исключительно в условиях мобилизации или военного положения. Предлагаемые изменения предусматривают возможность их использования и в мирное время.

Кроме того, согласно документу, правительству РФ будет необходимо определить порядок проведения специальных сборов. Предполагается, что их участники будут иметь те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены действующим законодательством для граждан, призванных на военные сборы.

Минобороны: резервистов направят на защиту НПЗ и объектов в глубине РФ

Политика / Армия и спецслужбы

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».

22 октября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский говорил, что резервистов планируется привлекать к защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры внутри страны.

По его словам, в связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории РФ возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.

