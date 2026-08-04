«Сейчас все тайное моментально становится явным»Глава ЦИК рассказала, зачем нужны думские выборы и как они проходят
Элла Памфилова – один из самых опытных российских политиков, начинавшая свой карьерный путь начальником профкома и народным депутатом СССР еще в конце 1980-х. В марте этого года она в третий (!) раз, чего не было в истории России, была переназначена на должность председателя Центризбиркома (ЦИК). В комиссию Памфилова была назначена на волне недовольства ее предшественником Владимиром Чуровым.
Только за последние годы ЦИК пришлось решать ряд важных задач, включая огранизацию голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии и проведение выборов в военных условиях. ЦИК во время работы Памфиловой корректировал риторику, изменился технически и технологически. Появилось многодневное и онлайн-голосование и пр.
Сейчас задача Памфиловой и ЦИК в целом – выборы в Госдуму. В интервью «Ведомостям» она рассказала, зачем сейчас проводится кампания, в чем значение российского парламента, как она относится к бывшим коллегам-правозащитникам и в чем разница между текущей ситуацией и 1990-ми.
– Мне легко ответить на этот вопрос, поскольку за свою долгую общественно-политическую жизнь пришлось побывать в разных ипостасях, включая и исполнительную, и законодательную власть.
Более чем в тысячелетней истории российского народовластия упор практически всегда, за редким исключением, делался на концентрации основных рычагов управления в руках власти, которую в прежние времена весьма условно можно было бы назвать исполнительной, исходя из современной интерпретации.