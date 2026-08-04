Элла Памфилова – один из самых опытных российских политиков, начинавшая свой карьерный путь начальником профкома и народным депутатом СССР еще в конце 1980-х. В марте этого года она в третий (!) раз, чего не было в истории России, была переназначена на должность председателя Центризбиркома (ЦИК). В комиссию Памфилова была назначена на волне недовольства ее предшественником Владимиром Чуровым.