В ЦБ заявили о снижении доли мошенничеств с помощью социальной инженерии
Доля мошенничеств с использованием метода социальной инженерии за девять месяцев 2021 г. снизилась на 18 п.п. в годовом выражении и составила 48%, сообщил глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
«В 2020 г. за девять месяцев 66% всех операций без согласия было совершено методом социальной инженерии, в результате побуждения клиентов самостоятельного проведения операций путем обмана или злоупотребления доверия. В 2021 г. за три квартала этот показатель снизился до 48%», — рассказал Уваров (цитата по ТАСС).
По его словам, показатель удалось сократить благодаря адресной и планомерной работе по информированию россиян о таких схемах мошенничества.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на российские банки, что телефонные мошенники все чаще стали использовать роботов-помощников. Мошенники начали активно использовать роботов-помощников, когда банки сами начали внедрять голосовых помощников для общения с клиентами, а также после широкого информирования россиян о звонках злоумышленников от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Использование роботов-помощников помогает мошенникам заручиться доверием жертвы, потому что она уверена, что если звонит робот, то это — служба безопасности банка, заявил представитель «Тинькофф банка».