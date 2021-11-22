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Мошенники начали использовать роботов для звонков клиентам банков

Ведомости

Девять из десяти атак на клиентов-физлиц с помощью социальной инженерии роботизированы, также выросло число жалоб клиентов на звонки мошенников с использованием роботов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на российские банки.

Управляющий RTM Group Евгений Царев рассказал, что практика мошеннических звонков с помощью роботов появилась около полугода назад, но тогда такие случаи были единичными. Мошенники начали активно использовать роботов-помощников, когда банки сами начали внедрять голосовых помощников для общения с клиентами, а также после широкого информирования россиян о звонках злоумышленников от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Использование робота помогает мошенникам увеличить охват жертв и снизить стоимость кибератаки. Царев отметил, что таким звонкам больше доверяют потенциальные жертвы. 

Использование роботов-помощников помогает мошенникам заручиться доверием жертвы, потому что она уверена, что если звонит робот, то это — служба безопасности банка, объявил представитель «Тинькофф банка». В ВТБ отметили, что звонки с помощью робота легко организовать: услуги автоинформаторов все чаще включаются в стандартный пакет услуг договоров офисной телефонии. 

В ЦБ рассказали, что проводят активную работу по блокировке номеров мошенников. У регулятора нет данных о количестве роботизированных атак. В Минцифры сослались на совместный с ЦБ мониторинг по противодействию телефонным преступлениям. В 2022 г. будет запущен образовательный проект по повышению цифровой грамотности россиян, добавили в министерстве.

Ранее по теме: В «Сбере» сообщили, что доля звонков мошенников из-за рубежа достигла 70%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных