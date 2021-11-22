Мошенники начали использовать роботов для звонков клиентам банков

Управляющий RTM Group Евгений Царев рассказал, что практика мошеннических звонков с помощью роботов появилась около полугода назад, но тогда такие случаи были единичными. Мошенники начали активно использовать роботов-помощников, когда банки сами начали внедрять голосовых помощников для общения с клиентами, а также после широкого информирования россиян о звонках злоумышленников от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Использование робота помогает мошенникам увеличить охват жертв и снизить стоимость кибератаки. Царев отметил, что таким звонкам больше доверяют потенциальные жертвы.