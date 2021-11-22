Мошенники начали использовать роботов для звонков клиентам банков
Девять из десяти атак на клиентов-физлиц с помощью социальной инженерии роботизированы, также выросло число жалоб клиентов на звонки мошенников с использованием роботов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на российские банки.
Управляющий RTM Group Евгений Царев рассказал, что практика мошеннических звонков с помощью роботов появилась около полугода назад, но тогда такие случаи были единичными. Мошенники начали активно использовать роботов-помощников, когда банки сами начали внедрять голосовых помощников для общения с клиентами, а также после широкого информирования россиян о звонках злоумышленников от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Использование робота помогает мошенникам увеличить охват жертв и снизить стоимость кибератаки. Царев отметил, что таким звонкам больше доверяют потенциальные жертвы.
Использование роботов-помощников помогает мошенникам заручиться доверием жертвы, потому что она уверена, что если звонит робот, то это — служба безопасности банка, объявил представитель «Тинькофф банка». В ВТБ отметили, что звонки с помощью робота легко организовать: услуги автоинформаторов все чаще включаются в стандартный пакет услуг договоров офисной телефонии.
В ЦБ рассказали, что проводят активную работу по блокировке номеров мошенников. У регулятора нет данных о количестве роботизированных атак. В Минцифры сослались на совместный с ЦБ мониторинг по противодействию телефонным преступлениям. В 2022 г. будет запущен образовательный проект по повышению цифровой грамотности россиян, добавили в министерстве.