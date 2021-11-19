В «Сбере» сообщили, что доля звонков мошенников из-за рубежа достигла 70%

Тренд среди мошенников в 2021 г. – звонки якобы от имени сотрудников МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и т.д, рассказал эксперт. Злоумышленники обычно представляются следователями, сообщают, что сотрудник банка пытается украсть деньги потенциальной жертвы, и просят немедленно самому снять деньги и перевести их на «безопасный счет», чтобы поймать преступника с поличным. Также популярна схема, когда мошенники под видом следователей убеждают человека продать свою квартиру и перевести им полученные деньги под видом проведения спецоперации по поимке преступников.