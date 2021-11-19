В «Сбере» сообщили, что доля звонков мошенников из-за рубежа достигла 70%
Доля звонков мошенников из-за рубежа за два года выросла с 40% до 70%, есть колл-центры, которые звонят исключительно россиянам, рассказал в интервью газете «Известия» зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«По нашей оценке, еще два года назад 40% мошеннических звонков россиянам действительно осуществлялись из мест лишения свободы на территории РФ, еще 40% — из-за рубежа и оставшиеся 20% — из российских городов. Сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом такие колл-центры «работают» исключительно по гражданам России», — сказал Кузнецов.
По его словам, главный источник таких звонков – украинский город Днепр, в котором много русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, видимо, не хватает. Недавно в Днепре могло работать до 1000 мошеннических колл-центров, но за последний год их число уменьшилось до 150.
Тренд среди мошенников в 2021 г. – звонки якобы от имени сотрудников МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и т.д, рассказал эксперт. Злоумышленники обычно представляются следователями, сообщают, что сотрудник банка пытается украсть деньги потенциальной жертвы, и просят немедленно самому снять деньги и перевести их на «безопасный счет», чтобы поймать преступника с поличным. Также популярна схема, когда мошенники под видом следователей убеждают человека продать свою квартиру и перевести им полученные деньги под видом проведения спецоперации по поимке преступников.