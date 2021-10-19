Минцифры планирует вдвое сократить звонки от мошенников до конца 2022 года
Минцифры планирует сократить число звонков от мошенников на 50% до конца 2022 г. и блокировать до 80% фишинговых ресурсов в течение суток, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию министерства, которая была представлена 18 октября на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике с участием главы Минцифры Максутом Шадаевым. Министр отметил, что сутки — это максимальный срок для блокировки, а в идеале работа должна занимать шесть-восемь часов.
В министерстве изданию уточнили, что планируется автоматизировать сбор, анализ и передачу информации в уполномоченные органы для принятия решения о блокировке мошеннических сайтов. Собирать информацию будет Минцифры совместно с ведущими российскими компаниями в области кибербезопасности.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в рамках рабочей группы министерства с участием операторов было решено, что их антиспам-системы будут обмениваться данными о мошеннических номерах. Сейчас на блокировку таких номеров уходят недели, а при обмене информацией — часы.
По данным Tele2, в начале 2020 г. внедрили антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами, которые используют мошенники. Подобная система МТС каждый день блокирует более 60 000 звонков с подменных номеров. «Мегафон» блокирует потенциальные мошеннические звонки с подменой номеров на банковские по спискам ЦБ.
В Kaspersky Who Calls рассказали, что в первом полугодии 2021 г. доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17% в годовом выражении. В «Лаборатории Касперского» добавили, что за этот период предотвратили более 36 млн попыток перехода клиентов на мошеннические сайты.