Минцифры планирует вдвое сократить звонки от мошенников до конца 2022 года

Минцифры планирует сократить число звонков от мошенников на 50% до конца 2022 г. и блокировать до 80% фишинговых ресурсов в течение суток, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию министерства, которая была представлена 18 октября на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике с участием главы Минцифры Максутом Шадаевым. Министр отметил, что сутки — это максимальный срок для блокировки, а в идеале работа должна занимать шесть-восемь часов.