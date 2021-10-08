Аналитики назвали слова, по которым можно распознать телефонных мошенников

Аналитики узнали, что мошенники постепенно отказываются от использования баз данных, которые подорожали из-за мер по борьбе с утечками, и стали чаще выманивать информацию о счетах в банке во время разговора. Для этого злоумышленники используют легенду, что на имя потенциальной жертвы якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», который привязан к паспортным данным. Чтобы предотвратить кражу денег, человек должен назвать номера своих банковских счетов и перевести все средства на «безопасный счет». Жертву просят не сообщать о звонке, потому что это якобы нарушает закон.