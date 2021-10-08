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Аналитики назвали слова, по которым можно распознать телефонных мошенников

Ведомости

Телефонных мошенников можно узнать по словам «лицевой счет» и «финансовая ячейка», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании — производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Эксперты проанализировали более 50 звонков и изучили методички, которые нашли правоохранители в мошенническом колл-центре в Киеве.

Аналитики узнали, что мошенники постепенно отказываются от использования баз данных, которые подорожали из-за мер по борьбе с утечками, и стали чаще выманивать информацию о счетах в банке во время разговора. Для этого злоумышленники используют легенду, что на имя потенциальной жертвы якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», который привязан к паспортным данным. Чтобы предотвратить кражу денег, человек должен назвать номера своих банковских счетов и перевести все средства на «безопасный счет». Жертву просят не сообщать о звонке, потому что это якобы нарушает закон.

«Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — добавил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко.

Он рекомендовал в таких случаях закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. Не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные. «Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку», — добавил Томашко.

Ранее компания — разработчик решений для обеспечения информационной безопасности организаций InfoWatch сообщила, что в 2020 г. в интернет утекли около 100 млн записей персональных данных россиян и их платежной информации. При этом основной причиной попадания личных сведений в открытый доступ стали действия сотрудников компаний, решивших заработать дополнительные средства. В России в 2020 г. чаще всего обнаруживали утечки информации в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе, рассказали эксперты.

Ранее по теме: Телефонные мошенники научились обманывать россиян при помощи роботов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных