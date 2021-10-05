Телефонные мошенники научились обманывать россиян при помощи роботов

Появились сообщения, что неизвестные звонят потенциальной жертве и под предлогом участия в опросе просят ее нажать в тональном режиме некую клавишу на своем телефоне, если ответ на вопрос положительный. После этого телефон может якобы заблокироваться, мошенник получит к нему доступ и похитит деньги, потому что к телефону привязана банковская карта.