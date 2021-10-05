Телефонные мошенники научились обманывать россиян при помощи роботов
Телефонные мошенники придумали схему хищения денег с помощью робота и тонального режима разговора, сообщили «РИА Новости», информацию подтвердили эксперты.
Появились сообщения, что неизвестные звонят потенциальной жертве и под предлогом участия в опросе просят ее нажать в тональном режиме некую клавишу на своем телефоне, если ответ на вопрос положительный. После этого телефон может якобы заблокироваться, мошенник получит к нему доступ и похитит деньги, потому что к телефону привязана банковская карта.
Агентство выяснило, что нажатие любых клавиш в тональном режиме не ведет к блокировке устройства и хищению денег. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов пояснил, что для вывода телефона из строя его нужно заразить вредоносным ПО или использовать его уязвимость. Эксперт проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская добавила, что участники Народного фронта не встречали пострадавших с такими историями.
Голов отметил, что злоумышленники действительно используют тональное переключение, чтобы выйти на жертву и обмануть ее с помощью социальной инженерии. Можно перевести звонок на живого мошенника нажатием кнопки, однако с телефоном при этом ничего нельзя сделать.
«Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать "Один". Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», — рассказал эксперт.
В начале сентября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк собрал «библиотеку голосов» телефонных мошенников, с помощью которой отслеживает звонки клиентам и блокирует списание средств со счетов. До этого кредитная организация собрала базу мошеннических номеров. По данным на конец апреля, в ней находилось свыше 600 000 контактов.