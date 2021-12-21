Group-IB оценила потери от мошенничества через розыгрыши призов в $80 млн
Аналитики выяснили, что для совершения мошенничества злоумышленники используют названия 120 популярных брендов: чаще всего жертвам предлагают подарки в виде Macbook, Sony playstation 5, iPad pro или новых моделей смартфонов Apple и Samsung. Чаще всего жертвами мошенников становятся жители Европы — 36,2%, а таргетированное мошенничество больше всего распространено в Индии — 42,2% случаевтакого мошенничества зарегистрировано в этой стране. Также таргетированное мошенничество распространено в сфере телекоммуникаций — 56%, электронной коммерции — 22,9%, ритейла — 11,9%.
В компании отметили, что злоумышленники персонализировали подход к жертвам: они создают уникальную таргетированную ссылку, в которой есть данные о стране проживания жертвы, часовом поясе, языке, IP-адресе, типе браузера и т.д. После этого на странице-приманке отражается релевантный для жертвы контент. Ссылка на такую страницу срабатывает только один раз и только для конкретного пользователя, поэтому сайт мошенников сложно найти и заблокировать.
Ранее аналитики Group-IB сообщили, что во второй половине 2020 г. и первой половине 2021 г. мошенники похитили у клиентов российских банков 3,15 млрд руб. с помощью подложных платежных систем. Ежедневно в России россияне совершали 11 767 платежей на счета злоумышленников на сумму 8,6 млн руб. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее сообщал, что в 2021 г. объем кибермошенничества в России превысил максимум за всю историю наблюдений.