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Group-IB оценила потери от мошенничества через розыгрыши призов в $80 млн

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Ежемесячные потери пользователей от мошенничества с помощью опросов и розыгрышей во всем мире составили $80 млн, или 5,9 млрд руб, сообщил РБК со ссылкой на аналитиков компании по кибербезопасности Group-IB. Имеется в виду ситуация, когда пользователь получает сообщение о розыгрыше или опросе.

Аналитики выяснили, что для совершения мошенничества злоумышленники используют названия 120 популярных брендов: чаще всего жертвам предлагают подарки в виде Macbook, Sony playstation 5, iPad pro или новых моделей смартфонов Apple и Samsung. Чаще всего жертвами мошенников становятся жители Европы — 36,2%, а таргетированное мошенничество больше всего распространено в Индии — 42,2% случаевтакого мошенничества зарегистрировано в этой стране. Также таргетированное мошенничество распространено в сфере телекоммуникаций — 56%, электронной коммерции — 22,9%, ритейла — 11,9%.

В компании отметили, что злоумышленники персонализировали подход к жертвам: они создают уникальную таргетированную ссылку, в которой есть данные о стране проживания жертвы, часовом поясе, языке, IP-адресе, типе браузера и т.д. После этого на странице-приманке отражается релевантный для жертвы контент. Ссылка на такую страницу срабатывает только один раз и только для конкретного пользователя, поэтому сайт мошенников сложно найти и заблокировать. 

Ранее аналитики Group-IB сообщили, что во второй половине 2020 г. и первой половине 2021 г. мошенники похитили у клиентов российских банков 3,15 млрд руб. с помощью подложных платежных систем. Ежедневно в России россияне совершали 11 767 платежей на счета злоумышленников на сумму 8,6 млн руб. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее сообщал, что в 2021 г. объем кибермошенничества в России превысил максимум за всю историю наблюдений.

Ранее по теме: Почему киберпреступления – угроза национальной безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных