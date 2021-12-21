Group-IB оценила потери от мошенничества через розыгрыши призов в $80 млн

В компании отметили, что злоумышленники персонализировали подход к жертвам: они создают уникальную таргетированную ссылку, в которой есть данные о стране проживания жертвы, часовом поясе, языке, IP-адресе, типе браузера и т.д. После этого на странице-приманке отражается релевантный для жертвы контент. Ссылка на такую страницу срабатывает только один раз и только для конкретного пользователя, поэтому сайт мошенников сложно найти и заблокировать.