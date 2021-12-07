Почему киберпреступления – угроза национальной безопасности

Сейчас каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий, следует из статистики МВД за январь – октябрь 2021 г. Такого уровня киберпреступность достигла в прошлом году: Генпрокуратура зафиксировала полмиллиона таких случаев. За пять лет их число увеличилось в 12,5 раза. А за семь лет – в 20 раз и продолжает расти, заявлял представитель Следственного комитета Константин Комарда в начале года. Это только по официальной статистике: уровень скрытой киберпреступности в России не оценивают. По данным Национального отделения ФБР США по компьютерным преступлениям, от 85 до 97% киберпреступлений остаются невыявленными.