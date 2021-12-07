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Почему киберпреступления – угроза национальной безопасности

Главные жертвы – граждане – меньше всего защищены от воздействия мошенников
Вадим Арапов Наталья Заруцкая
В 2021 г. потери российской экономики от деятельности хакеров составят 6 трлн руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Ситуация с киберпреступностью и кражей денег у населения по телефону с каждым годом лишь ухудшается – власти уже официально признают ее национальной проблемой. Злоумышленники действуют на опережение и находятся на несколько шагов впереди тех, кто им противодействует: законодательство не поспевает за новыми угрозами в сфере высоких технологий и схемами краж денег «сотрудниками безопасности банка». Масштабы киберпреступности достигли таких размеров, что позволяют называть их угрозой национальной безопасности, признавал в мае представитель Генпрокуратуры Андрей Некрасов. При этом раскрывается не более 25% из таких преступлений, отмечал он.

Сейчас каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий, следует из статистики МВД за январь – октябрь 2021 г. Такого уровня киберпреступность достигла в прошлом году: Генпрокуратура зафиксировала полмиллиона таких случаев. За пять лет их число увеличилось в 12,5 раза. А за семь лет – в 20 раз и продолжает расти, заявлял представитель Следственного комитета Константин Комарда в начале года. Это только по официальной статистике: уровень скрытой киберпреступности в России не оценивают. По данным Национального отделения ФБР США по компьютерным преступлениям, от 85 до 97% киберпреступлений остаются невыявленными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных