Почему киберпреступления – угроза национальной безопасности

Почему киберпреступления – угроза национальной безопасностиГлавные жертвы – граждане – меньше всего защищены от воздействия мошенников
Ситуация с киберпреступностью и кражей денег у населения по телефону с каждым годом лишь ухудшается – власти уже официально признают ее национальной проблемой. Злоумышленники действуют на опережение и находятся на несколько шагов впереди тех, кто им противодействует: законодательство не поспевает за новыми угрозами в сфере высоких технологий и схемами краж денег «сотрудниками безопасности банка». Масштабы киберпреступности достигли таких размеров, что позволяют называть их угрозой национальной безопасности, признавал в мае представитель Генпрокуратуры Андрей Некрасов. При этом раскрывается не более 25% из таких преступлений, отмечал он.
Сейчас каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий, следует из статистики МВД за январь – октябрь 2021 г. Такого уровня киберпреступность достигла в прошлом году: Генпрокуратура зафиксировала полмиллиона таких случаев. За пять лет их число увеличилось в 12,5 раза. А за семь лет – в 20 раз и продолжает расти, заявлял представитель Следственного комитета Константин Комарда в начале года. Это только по официальной статистике: уровень скрытой киберпреступности в России не оценивают. По данным Национального отделения ФБР США по компьютерным преступлениям, от 85 до 97% киберпреступлений остаются невыявленными.