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Экономика

Силуанов рассказал о механизме «амнистии» для владельцев криптовалют

Для неквалифицированных инвесторов Минфин предлагает установить денежный лимит
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин предлагает разработать механизм «амнистии» для тех, кто уже является владельцем криптовалют. Для этого будет необходимо пройти регистрацию, открыть счет в банке или на бирже и запустить этот актив в легальный оборот, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. 

Рынок криптовалют сейчас является «серым», и если обеспечивать контроль за ним, то с помощью идентификации его участников, подчеркнул Силуанов. «И мы хотим это сделать. А тех, кто будет заниматься теневыми расчетами и т.д. – этими людьми надо заниматься со стороны правоохранительных органов», – добавил он. 

По словам Силуанова, майнинг криптовалют тоже не нужно запрещать, «его нужно ввести в легальное поле, присвоить свой соответствующий код экономической деятельности, брать с них налоги».

По словам Силуанова, на вложения в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов можно установить лимит в 50 000 – 100 000 руб. «Да, есть риски, это волатильный инструмент – криптовалюты, но нужно ограничить возможности для неквалифицированных инвесторов, использовать этот инструмент в качестве вложения своих ресурсов», – указал он.

«Всегда лучше отрегулировать сектор, сказать, что можно, что нельзя, спрашивать за то, что нельзя, нежели просто все запретить», – сказал Силуанов. Запрещать криптовалюты – это как запрещать интернет – невозможно, подчеркнул министр.

Дискуссия с ЦБ

Относительно рынка криптовалют у Минфина пока нет общего понимания с Центральным банком, добавил он. «Центральный банк, я, правда, не понимаю почему, но он почему-то хочет запретить криптоактивы, запретить криптовалюту, мотивируя это тем, что это создает риски для инвесторов, в первую очередь граждан», – говорит Силуанов. Есть разные точки зрения, добавляет он: «у меня целая папка по взаимодействию с ЦБ». 

Минфин уже подготовил концепцию, а сейчас готовит проект закона по регулированию крипторынка, напомнил он. По словам главы Минфина, достичь понимания с ЦБ будет сложно. «Будем выходить с разногласиями к руководству, руководство будет определяться. Первый уровень снятия разногласий – правительство РФ», – добавил он.

Минфин изучил международный опыт, отметил Силуанов, и большая часть стран регулируют обращение криптовалют. Запрет на обращение этого инструмента есть в Китае, Алжире, Египте, Афганистане, Боливии, Пакистане, но все остальные страны с развитой экономикой занимаются регулированием, а не запретом, подчеркнул глава Минфина.

Минфин предложил разрешить нерезидентам удаленно покупать криптовалюту в России

Дискуссия между правительством и Центральным банком о будущем криптоактивов в России разгорелась в начале этого года.

20 января Банк России опубликовал доклад, в котором предложил полностью запретить развитие криптовалют в России – майнинг, выпуск, обращение, обмен. ЦБ согласен только на владение криптовалютой. Банк России считает широкое распространение этого вида активов и рост объема транзакций с ним угрозой для российского финансового рынка. А майнинг, по мнению регулятора, создает повышенную нагрузку на энергосети, увеличивает углеродный след, приводит к дефициту видеокарт и росту их цен.

С позицией Банка России не согласился Минфин и Минэкономразвития. А 8 февраля правительство утвердило концепцию Минфина по развитию криптовалют – вопреки позиции Банка России власти согласны пойти путем жесткого регулирования этой отрасли. 

Полное отсутствие регулирования отрасли, равно как и установление запрета, приведет к увеличению доли теневой экономики, росту случаев мошенничества и дестабилизации отрасли в целом, в том числе по причине того, что количество аккаунтов в криптосервисах растет от года к году, говорится в документе. У россиян открыто более 12 млн криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет порядка 2 трлн руб.

Концепция предполагает, что все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки (они будут организаторами системы обмена цифровых валют), а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. 

Через три дня после утверждения концепции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что документ не принимает во внимание риски, которые регулятор ранее изложил в своем докладе для общественных консультаций. Она отметила, что аргументация министерства в пользу разрешения операций с подобными активами «смущает».

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев позже возразил, что концепция, которую разработал Минфин, учитывает все риски, вызывающие опасения у Центрального банка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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