Силуанов рассказал о механизме «амнистии» для владельцев криптовалют

Относительно рынка криптовалют у Минфина пока нет общего понимания с Центральным банком, добавил он. «Центральный банк, я, правда, не понимаю почему, но он почему-то хочет запретить криптоактивы, запретить криптовалюту, мотивируя это тем, что это создает риски для инвесторов, в первую очередь граждан», – говорит Силуанов. Есть разные точки зрения, добавляет он: «у меня целая папка по взаимодействию с ЦБ».