Силуанов рассказал о механизме «амнистии» для владельцев криптовалют

Силуанов рассказал о механизме «амнистии» для владельцев криптовалютДля неквалифицированных инвесторов Минфин предлагает установить денежный лимит
Минфин предлагает разработать механизм «амнистии» для тех, кто уже является владельцем криптовалют. Для этого будет необходимо пройти регистрацию, открыть счет в банке или на бирже и запустить этот актив в легальный оборот, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
Рынок криптовалют сейчас является «серым», и если обеспечивать контроль за ним, то с помощью идентификации его участников, подчеркнул Силуанов. «И мы хотим это сделать. А тех, кто будет заниматься теневыми расчетами и т.д. – этими людьми надо заниматься со стороны правоохранительных органов», – добавил он.
По словам Силуанова, майнинг криптовалют тоже не нужно запрещать, «его нужно ввести в легальное поле, присвоить свой соответствующий код экономической деятельности, брать с них налоги».
По словам Силуанова, на вложения в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов можно установить лимит в 50 000 – 100 000 руб. «Да, есть риски, это волатильный инструмент – криптовалюты, но нужно ограничить возможности для неквалифицированных инвесторов, использовать этот инструмент в качестве вложения своих ресурсов», – указал он.
«Всегда лучше отрегулировать сектор, сказать, что можно, что нельзя, спрашивать за то, что нельзя, нежели просто все запретить», – сказал Силуанов. Запрещать криптовалюты – это как запрещать интернет – невозможно, подчеркнул министр.
Дискуссия с ЦБ
Относительно рынка криптовалют у Минфина пока нет общего понимания с Центральным банком, добавил он. «Центральный банк, я, правда, не понимаю почему, но он почему-то хочет запретить криптоактивы, запретить криптовалюту, мотивируя это тем, что это создает риски для инвесторов, в первую очередь граждан», – говорит Силуанов. Есть разные точки зрения, добавляет он: «у меня целая папка по взаимодействию с ЦБ».
Минфин уже подготовил концепцию, а сейчас готовит проект закона по регулированию крипторынка, напомнил он. По словам главы Минфина, достичь понимания с ЦБ будет сложно. «Будем выходить с разногласиями к руководству, руководство будет определяться. Первый уровень снятия разногласий – правительство РФ», – добавил он.
Минфин изучил международный опыт, отметил Силуанов, и большая часть стран регулируют обращение криптовалют. Запрет на обращение этого инструмента есть в Китае, Алжире, Египте, Афганистане, Боливии, Пакистане, но все остальные страны с развитой экономикой занимаются регулированием, а не запретом, подчеркнул глава Минфина.
Дискуссия между правительством и Центральным банком о будущем криптоактивов в России разгорелась в начале этого года.
20 января Банк России опубликовал доклад, в котором предложил полностью запретить развитие криптовалют в России – майнинг, выпуск, обращение, обмен. ЦБ согласен только на владение криптовалютой. Банк России считает широкое распространение этого вида активов и рост объема транзакций с ним угрозой для российского финансового рынка. А майнинг, по мнению регулятора, создает повышенную нагрузку на энергосети, увеличивает углеродный след, приводит к дефициту видеокарт и росту их цен.
С позицией Банка России не согласился Минфин и Минэкономразвития. А 8 февраля правительство утвердило концепцию Минфина по развитию криптовалют – вопреки позиции Банка России власти согласны пойти путем жесткого регулирования этой отрасли.
Полное отсутствие регулирования отрасли, равно как и установление запрета, приведет к увеличению доли теневой экономики, росту случаев мошенничества и дестабилизации отрасли в целом, в том числе по причине того, что количество аккаунтов в криптосервисах растет от года к году, говорится в документе. У россиян открыто более 12 млн криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет порядка 2 трлн руб.
Концепция предполагает, что все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки (они будут организаторами системы обмена цифровых валют), а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке.
Через три дня после утверждения концепции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что документ не принимает во внимание риски, которые регулятор ранее изложил в своем докладе для общественных консультаций. Она отметила, что аргументация министерства в пользу разрешения операций с подобными активами «смущает».
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев позже возразил, что концепция, которую разработал Минфин, учитывает все риски, вызывающие опасения у Центрального банка.