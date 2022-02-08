Правительство определило будущее криптовалют в России

Правительство определило будущее криптовалют в РоссииОтрасль подлежит регулированию, а для покупки или продажи будет использоваться инфраструктура банков
Российское правительство утвердило концепцию Минфина по развитию криптовалют – вопреки позиции Банка России, который хотел полностью запретить криптовалюты, власти согласны пойти путем жесткого регулирования этой отрасли. Как следует из опубликованного кабмином документа, целью регулирования является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре банков.
Полное отсутствие регулирования отрасли, равно как и установление запрета, приведет к увеличению доли теневой экономики, росту случаев мошенничества и дестабилизации отрасли в целом, в том числе по причине того, что количество аккаунтов в криптосервисах растет от года к году, говорится в документе. У россиян открыто более 12 млн криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет порядка 2 трлн руб., указано в нем. Кроме того, Россия занимает третье место в мире по объему мировых майнинговых мощностей.
Концепция предусматривает введение новых субъектов регулирования – организатор системы обмена цифровых валют, информационная система организаторов системы обмена цифровых валют и оператор обмена цифровых валют.
Все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки (они будут организаторами системы обмена цифровых валют), а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке.
Для контроля и отслеживания платежей предлагается использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Этот сервис позволит определять параметры «нормальных», подозрительных и высокорисковых транзакций, прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов, создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма и проч.
Операторами обмена цифровых валют могут быть криптообменники и криптобиржи. К ним будут применяться требования по лицензированию – они будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Также предполагается разделять виды операторов, участвующих в операциях с цифровой валютой, установливать требования к безопасности информационных систем таких субъектов и проч. Иностранные криптобиржы смогут работать в России, но для этого им надо будет открыть в стране свое представительство.
Для защиты прав и интересов инвесторов предлагается разделить их на квалифицированных и неквалифицированных. Определять статус инвестора будут банки посредством тестирования с последующим установлением лимитов совершения операций для неквалов.
Движение денежных средств при купле-продаже криптовалют будет осуществляться исключительно по счетам / электронным кошелькам клиента и оператора обмена цифровых валют, которые открыты в банке. Покупка или продажа цифровой валюты возможна на иностранной бирже, имеющей договор с российским банком.
Надзорные функции в рамках концепции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.
Формирование легального рынка обеспечит возможность защиты прав граждан и юридических лиц, контроля операций за счет их проведения с соблюдением требований антиотмывочного законодательства и будет способствовать появлению новых участников экономической деятельности, уплачивающих налоги и страховые взносы, что приведет к увеличению доходов бюджета, говорится в концепции.
Появлению «дорожной карты» правительства предшествовал опубликованный Банком России доклад, в котором регулятор предложил фактически полностью запретить развитие криптовалют в России – майнинг, выпуск, обращение, обмен. ЦБ согласен только на владение криптовалютой. Банк России считает широкое распространение этого вида активов и рост объема транзакций с ним угрозой для российского финансового рынка. А майнинг, по мнению регулятора, создает повышенную нагрузку на энергосети, увеличивает углеродный след, приводит к дефициту видеокарт и росту их цен.
У ЦБ были возражения на предложения Минфина, особенно по поводу целесообразности использования российской банковской системы в операциях с криптовалютами. Банк России также указал на высокую волатильность криптовалют и риски того, что граждане будут переводить свои вклады в данный цифровой актив, что повышает социальные риски. В ЦБ считают, что один из пунктов концепции Минфина по идентификации и легализации операций с криптовалютой создает огромный риск стабильности российской финансовой системы.
Но российский регулятор остался одинок в своей позиции полного запрета криптовалют: позицию Минфина поддерживали Росфинмониторинг и ФСБ.
В конце января президент Владимир Путин попросил правительство и ЦБ «прийти к какому-то единому мнению».
Опрошенные ранее «Ведомостями» эксперты говорили, что полный запрет криптовалют в России не будет целесообразен ни для инвесторов, ни для государства с точки зрения налогов.
Генеральный директор BitRiver (предоставляет услуги хостинга и решения для крупномасштабного майнинга криптовалюты) Игорь Рунец отмечал, что майнингом одного лишь биткойна занимаются около 300 000 граждан и компаний. Совокупная усредненная выручка российских майнеров биткойна в год составляет порядка $1,5 млрд. Еще порядка $2,5 млрд в год зарабатывают майнеры других криптовалют. Если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то в консолидированный бюджет России будет в среднем ежегодно поступать более 50 млрд руб. в виде доходов. Эта новость очень позитивна для прогрессивного развития индустрии цифровых финансовых активов в России, говорит представитель BitRiver. Такой сигнал со стороны властей инвесторам и международным участникам рынка может обеспечить приток инвестиций в развитие майнинга, крупных центров обработки данных (ЦОД) с энергоемкими вычислениями и другие крупные финтех-проекты, говорит он.
Государство не без оснований видит в неконтролируемом обороте криптовалюты угрозу и просто минимизирует связанные с этим риски, говорит эксперт Moscow Digital SchooL Ефим Казанцев. Многие страны пошли по пути полного запрета операций с криптовалютой, например Китай. Российский Минфин предлагает компромиссное решение – совершать операции можно, но нужно соблюдать ряд процедур и ограничений.