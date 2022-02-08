Правительство определило будущее криптовалют в России

Генеральный директор BitRiver (предоставляет услуги хостинга и решения для крупномасштабного майнинга криптовалюты) Игорь Рунец отмечал, что майнингом одного лишь биткойна занимаются около 300 000 граждан и компаний. Совокупная усредненная выручка российских майнеров биткойна в год составляет порядка $1,5 млрд. Еще порядка $2,5 млрд в год зарабатывают майнеры других криптовалют. Если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то в консолидированный бюджет России будет в среднем ежегодно поступать более 50 млрд руб. в виде доходов. Эта новость очень позитивна для прогрессивного развития индустрии цифровых финансовых активов в России, говорит представитель BitRiver. Такой сигнал со стороны властей инвесторам и международным участникам рынка может обеспечить приток инвестиций в развитие майнинга, крупных центров обработки данных (ЦОД) с энергоемкими вычислениями и другие крупные финтех-проекты, говорит он.