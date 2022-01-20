ЦБ хочет запретить развитие криптовалют в России, но пока не знает, как именно

ЦБ хочет запретить развитие криптовалют в России, но пока не знает, как именноЗапреты приведут в большей степени к упущенным налогам, а не защите граждан, считают эксперты
Многолетняя критика российского Центробанка в адрес криптовалют наконец обрела форму в виде доклада для обсуждений: регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и p2p-платформами на территории России.
ЦБ согласен только разрешить гражданам владеть криптовалютой, но не покупать ее на базе российской инфраструктуры.
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